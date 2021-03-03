C3 AI和贝克休斯将提供企业AI解决方案，加速马石油数字化转型

加州红木城和休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--C3 AI (NYSE: AI)和贝克休斯(Baker Hughes)今天宣布与马来西亚的能源和解决方案跨国公司马来西亚国家石油公司（PETRONAS，简称“马石油”）达成人工智能(AI)合作，以将BakerHughesC3.ai (BHC3)技术应用到马石油的战略数字化转型项目中。

作为马来西亚国家石油和天然气资源的管理机构，马石油在能源业务中全面实施数字化转型，从数据中提取价值。作为提高油气生产效率、资产完整性和安全性的总体计划的一部分，AI的采用将助力马石油利用科技的力量来提供清洁、高效的能源解决方案。

马石油将与贝克休斯和C3 AI的能源技术、数据科学和AI专家合作，专注于提高关键业务运营中能源资产的可靠性。马石油将利用Microsoft Azure来部署BHC3™ Reliability应用程序，进一步加强燃气轮机的维护计划，并在独立项目中，通过检测异常情况来提高控制阀的可靠性，防止停机。

马石油项目交付与技术高级副总裁Samsudin Miskon表示：“马石油利用数字化力量作为加速器、科技作为差异化因素、数据作为资产，以此来满足当今的能源需求。马石油致力于加速数字化转型，提高生产力、效率、可见性、安全性和性能。AI的预测性智能对于满足这些需求至关重要，而这只有在AI大规模加速成果落地的情况下才有可能实现。”

贝克休斯区域、联盟及企业销售执行副总裁Uwem Ukpong表示：“这项计划将巩固贝克休斯与马石油之间牢固的合作关系，旨在提高生产力和效率，带来更清洁、更安全的能源。AI将在数字化转型计划中发挥重要作用，将当今的能源需求与未来的能源转型相关联。在马石油引领数字化转型、全面部署企业AI之际，我们很高兴能与之进行合作。”

C3 AI总裁兼首席技术官Ed Abbo表示：“马石油选择贝克休斯和C3 AI的BHC3技术凸显加速数字化转型计划的决心，这些计划旨在从战略上践行让能源更清洁的承诺。贝克休斯深厚的能源技术专长，加上C3 AI在过去10年中开发的AI技术，推动了领导者采用AI作为能源行业的变革性数字技术。”

微软(Microsoft)亚太区总裁Andrea Della Mattea表示：“能源行业正处在重大转型时期。借助云和AI解决方案的力量，贝克休斯、C3 AI和马石油正在帮助加强工人安全，通过设备维护减少排放，并在能源行业的转型中迈出重要一步。”

贝克休斯此前于2021年2月9日发布了这一公告。如需查看新闻稿，请点击此处访问贝克休斯网站。

关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE: AI)是一家领先的企业AI软件提供商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一系列全面整合的产品：用于开发、部署和运行大规模AI应用程序的端到端平台C3 AI® Suite；针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用程序组合C3 AI Applications；专为AI和机器学习而设计的行业专用CRM应用程序套件C3 AI CRM；以及利用数据科学解决日常业务问题的无代码AI解决方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列产品的核心是由模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用程序开发。如需了解更多信息，请访问：www.c3.ai。

关于贝克休斯：

贝克休斯(NYSE: BKR)是一家能源科技公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。公司拥有长达一个世纪的悠久历史，在全球120多个国家开展业务，而我们的创新技术和服务正在推动能源行业向前发展——为人类和地球带来更安全、更清洁、更高效的能源。如需了解更多信息，请访问：bakerhughes.com。

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