H2O.ai獲新加坡Infocomm Media Development Authority認證

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富有遠見卓識的人工智慧公司H2O.ai今日宣布，該公司已獲新加坡Infocomm Media Development Authority (IMDA)認證。H2O.ai致力於讓各大組織機構迅速建置世界級的人工智慧模型和應用程式。

有了此項認證之後，公共和商業組織機構可使用H2O.ai的技術來快速革新和交付一流的客戶體驗。在獲得認證之前，H2O.ai去年在亞太地區可謂收穫頗豐。2020年，H2O.ai在該地區的增速超過200%，其客戶增至50多家。新加坡是公司在亞太地區的總部，而且公司團隊的人數將擴充一倍，以支援該地區業務的快速成長。

H2O.ai執行長Sri Ambati表示：「人工智慧對於全球政府和公共領域來說都是一項關鍵性任務。H2O.ai致力於在該地區打造穩健的資料和人工智慧生態系統。我們將對所在社群及我們的團隊進行投資，以滿足亞洲不斷成長的負責任人工智慧需求。我們非常高興能夠獲得新加坡備受尊敬的IMDA頒發的這一廣受歡迎的認證，並期待成為新加坡各大組織機構強大的人工智慧合作夥伴。」

作為新加坡政府的法定機構，IMDA與民營組織合作，在諸多領域主導了科技的策略性應用。透過Accreditation@SG Digital (Accreditation@SGD)計畫，IMDA利用不斷出現的市場准入平臺以及符合政府與企業之間的需求，來加速新加坡公司的發展和成長。H2O.ai已經成功地達到認證流程嚴苛的要求，後者涵蓋對公司技術、財務和營運方面的評估。

IMDA創新與科技生態系統主任Edwin Low表示：「我們十分高興與H2O.ai合作，將新加坡打造為其下一階段區域成長與人才招募的中心。Accreditation@SG Digital將與H2O.ai合作，利用自動化的AI/ML平臺為政府與企業領域賦能，而且該平臺具有ML互通性，能夠解釋這些預測結果如何產生。」

H2O.ai最近推出了H2O AI Hybrid Cloud，該平臺能夠讓所有人進行創新，使用人工智慧做出更好的預測，精簡業務，降低風險，以及打造個人化的客戶體驗。其含有橫跨整個資料科學生命週期的能力與自動化水準，包括連接和編制資料，建置和解釋模型，部署和執行模型，以及打造和分享人工智慧應用程式。

關於H2O.ai

H2O.ai的目標是實現人工智慧的大眾化。公司是一家具有遠見卓識的人工智慧科技公司，致力於幫助企業快速建置一流的人工智慧模型和應用程式。透過諸如H2O AI Hybrid Cloud和人工智慧應用程式商店之類的創新平臺，我們不斷重塑人工智慧的可能性並提供新的平臺和技術，以向更多用戶提供先進的人工智慧。

我們的願景是讓個人用戶更加輕鬆地建置和使用一流和負責任的人工智慧技術，從而讓人工智慧實現大眾化。為實現這一願景，我們一直在營造一種負責任和敬業的創客文化，賦予社群、客戶、合作夥伴、創業者以及我們自己的「創客」必要的「製造」技術能力。H2O是一款領先的開放原始碼資料科學和機器學習平臺，已在近半數的《財星》500大企業中廣泛應用，並受到全球逾2萬家機構和數十萬名資料科學家的信任。

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