H2O.ai获新加坡Infocomm Media Development Authority认证

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--富有远见卓识的人工智能公司H2O.ai今日宣布，公司已获新加坡Infocomm Media Development Authority (IMDA)认证。H2O.ai致力于让各大组织机构迅速构建世界级的人工智能模型和应用。

有了此项认证之后，公共和商业组织机构可使用H2O.ai的技术来快速革新和交付一流的客户体验。在获得认证之前，H2O.ai去年在亚太地区可谓收获颇丰。2020年，H2O.ai在该地区的增速超过200%，其客户增至50多家。新加坡是公司在亚太地区的总部，而且公司团队的人数将扩充一倍，以支持该地区业务的快速增长。

H2O.ai首席执行官Sri Ambati表示：“人工智能对于全球政府和公共领域来说都是一项关键性任务。H2O.ai致力于在该地区打造稳健的数据和人工智能生态系统。我们将对所在社区及我们的团队进行投资，以满足亚洲不断增长的负责任人工智能需求。我们非常高兴能够获得新加坡备受尊敬的IMDA授予的这一广受欢迎的认证，并期待成为新加坡各大组织机构强大的人工智能合作伙伴。”

作为新加坡政府的法定机构，IMDA与私营组织合作，在诸多领域主导了科技的战略性应用。通过Accreditation@SG Digital (Accreditation@SGD)计划，IMDA利用不断出现的市场准入平台以及匹配政府与企业之间的需求，来加速新加坡公司的发展和增长。H2O.ai已经成功地达到认证流程严苛的要求，后者涵盖对公司技术、财务和运营方面的评估。

IMDA创新与科技生态系统主任Edwin Low表示：“我们十分高兴与H2O.ai合作，将新加坡打造为其下一阶段区域增长与人才招揽的中心。Accreditation@SG Digital将与H2O.ai合作，利用自动化的AI/ML平台为政府与企业领域赋能，而且该平台具有ML互操作性，能够解释这些预测结果如何产生。”

H2O.ai最近推出了H2O AI Hybrid Cloud，该平台能够让所有人进行创新，使用人工智能做出更好的预测，精简业务，降低风险，以及打造个性化的客户体验。其含有横跨整个数据科学生命周期的能力与自动化水平，包括连接和编制数据，构建和解释模型，部署和运行模型，以及打造和分享人工智能应用。

关于H2O.ai

H2O.ai的目标是实现人工智能的大众化。公司是一家具有远见卓识的人工智能科技公司，致力于帮助企业快速构建一流的人工智能模型和应用。通过诸如H2O AI Hybrid Cloud和人工智能应用商店之类的创新平台，我们不断重塑人工智能的可能性并提供新的平台和技术，以向更多用户提供先进的人工智能。

我们的愿景是让个人用户更加轻松地构建和访问一流和负责任的人工智能技术，从而让人工智能实现大众化。为实现这一愿景，我们一直在营造一种负责任和敬业的创客文化，赋予社区、客户、合作伙伴、创业者以及我们自己的“创客”必要的“制造”技术能力。H2O是一款领先的开源数据科学和机器学习平台，已在近半数的《财富》500强企业中广泛应用，并受到全球逾2万家机构和数十万名数据科学家的信任。

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