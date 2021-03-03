Motional為其無人駕駛汽車選擇安霸CVflow® AI視覺處理器

加州聖克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人工智慧(AI)視覺晶片公司安霸(Ambarella, Inc., Nasdaq: AMBA)今天宣布，無人駕駛技術的全球領導者Motional為其無人駕駛汽車選擇了安霸CVflow®系列AI處理器。該系列處理器可與Motional的雷射雷達(LiDAR)、相機和雷達感測器網路搭配使用，以確保汽車在各種具有挑戰性的路況下安全行駛。

安霸的CVflow系統單晶片(SoC)將成為Motional無人駕駛汽車中央處理模組的一部分，為傳感套件中的相機（包括前置相機）提供影像和電腦視覺處理。CVflow AI引擎將使Motional AI演算法能夠以產業領先的能效執行複雜的電腦視覺任務，例如如物體偵測、分類和影像分割。安霸的進階影像處理技術將使車輛能夠在具有挑戰性的光照條件下（包括低光照和高對比的情況）正常行駛。這款SoC的H.264編碼將能夠有效記錄車輛中所有相機的視訊資料。

Motional在實現無人駕駛汽車方面處於產業領先地位；公司最近成為全球首家部署公路無人駕駛汽車的公司，並宣布與Lyft簽訂了代表性協議，以在主要拼車網路中盡可能部署自動駕駛計程車。這些里程碑的核心是Motional對安全的不懈承諾。公司的駕駛記錄包括在各種環境下導航行駛超過150萬英里，並提供超過10萬次零事故率的公共乘車服務。它還主導建立了產業領先的安全標準，以及聯合發表《自動駕駛，安全第一》(Safety First for Automated Driving)白皮書。

Motional硬體副總裁Joaquín Nuño-Whelan表示：「我們目前走在自動駕駛計程車商品化的尖端，我們的汽車架構使我們能夠進行擴展工作，同時保持最高的安全標準，這一點至關重要。安霸的處理器提供相機感知所需的AI性能、低功耗和進階影像處理，能夠使相機在所有條件下正常工作。在我們將無人駕駛技術帶給全球消費者的同時，這也能確保我們車輛的安全行駛。」

安霸執行長Fermi Wang表示：「我們很榮幸能與無人駕駛汽車技術的領導者Motional合作。Motional的自動駕駛汽車專長，包括在我們的CVflow SoC上執行的進階人工智慧演算法，將使無人駕駛汽車能夠將安全性與卓越性能相結合。」

安霸的CVflow SoC系列為差異化的高性能汽車系統提供開放式可程式化平臺。其中包括符合AEC-Q100要求的處理器，以及使系統達到ISO 26262 ASIL-B (D)功能安全等級的處理器。該系列提供全套工具來加速神經網路的開發和最佳化，支援包括Caffe™、ONNX、PyTorch和TensorFlow™在內的產業標準訓練工具。

關於安霸

安霸的產品廣泛用於人機視覺應用，包括視訊安全、先進駕駛輔助系統(ADAS)、電子後視鏡、行車記錄器、駕駛員/駕駛室監控、自動駕駛和機器人應用。安霸的低功耗系統單晶片(SoC)提供高解析度的視訊壓縮、進階影像處理，以及強大的深度神經網路處理功能，從而使智慧相機能夠從高解析度視訊串流中擷取影像的資料。如需瞭解更多資訊，請造訪www.ambarella.com

所有品牌名稱、產品名稱或商標均屬於其各自的所有者。安霸保留隨時更改產品和服務產品、規格和價格的權利，恕不另行通知。© 2021 Ambarella International LP。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。