Motional为其无人驾驶汽车选择安霸CVflow® AI视觉处理器

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人工智能(AI)视觉芯片公司安霸(Ambarella, Inc., Nasdaq: AMBA)今天宣布，无人驾驶技术的全球领导者Motional为其无人驾驶汽车选择了安霸CVflow®系列AI处理器。该系列处理器可与Motional的激光雷达(LiDAR)、摄像头和雷达传感器网络搭配使用，以确保汽车在各种具有挑战性的路况下安全行驶。

安霸的CVflow片上系统(SoC)将成为Motional无人驾驶汽车中央处理模块的一部分，为传感套件中的摄像头（包括前置摄像头）提供图像和计算机视觉处理。CVflow AI引擎将使Motional AI算法能够以行业领先的能效执行复杂的计算机视觉任务，例如如物体检测、分类和图像分割。安霸的高级图像处理技术将使车辆能够在具有挑战性的光照条件下（包括低光照和高对比度的情况）正常行驶。这款SoC的H.264编码将能够高效记录车辆中所有摄像头的视频数据。

Motional在实现无人驾驶汽车方面处于行业领先地位；公司最近成为全球首家部署公路无人驾驶汽车的公司，并宣布与Lyft签订了标志性协议，以在主要拼车网络中尽可能部署自动驾驶出租车。这些里程碑的核心是Motional对安全的不懈承诺。公司的驾驶记录包括在各种环境下导航行驶超过150万英里，并提供超过10万次零事故率的公共乘车服务。它还牵头建立了行业领先的安全标准，以及联合发布《自动驾驶，安全第一》(Safety First for Automated Driving)白皮书。

Motional硬件副总裁Joaquín Nuño-Whelan表示：“ 我们目前走在自动驾驶出租车商业化的前沿，我们的汽车架构使我们能够进行扩展工作，同时保持最高的安全标准，这一点至关重要。安霸的处理器提供摄像头感知所需的AI性能、低功耗和高级图像处理，能够使摄像头在所有条件下正常工作。在我们将无人驾驶技术带给全球消费者的同时，这也能确保我们车辆的安全行驶。”

安霸首席执行官Fermi Wang表示：“ 我们很荣幸能与无人驾驶汽车技术的领导者Motional合作。Motional的自动驾驶汽车专长，包括在我们的CVflow SoC上运行的高级人工智能算法，将使无人驾驶汽车能够将安全性与卓越性能相结合。”

安霸的CVflow SoC系列为差异化的高性能汽车系统提供开放式可编程平台。其中包括符合AEC-Q100要求的处理器，以及使系统达到ISO 26262 ASIL-B (D)功能安全等级的处理器。该系列提供全套工具来加速神经网络的开发和优化，支持包括Caffe™、ONNX、PyTorch和TensorFlow™在内的行业标准训练工具。

关于安霸

安霸的产品广泛用于人机视觉应用，包括视频安全、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电子后视镜、行车记录仪、驾驶员/驾驶室监控、自动驾驶和机器人应用。安霸的低功耗片上系统(SoC)提供高分辨率的视频压缩、高级图像处理，以及强大的深度神经网络处理功能，从而使智能摄像头能够从高分辨率视频流中提取图像的数据。如需了解更多信息，请访问www.ambarella.com

所有品牌名称、产品名称或商标均属于其各自的所有者。安霸保留随时更改产品和服务产品、规格和价格的权利，恕不另行通知。© 2021 Ambarella International LP。保留所有权利。

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