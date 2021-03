Le partenariat stratégique entre Kymeta et Blue Edge Global offre des formations de terrain en SATCOM en situation réelle, dispensées par des spécialistes militaires entraînés

REDMOND, Washington et COLORADO SPRINGS, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), société de communication qui mondialise le mobile, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat de formation, de premier plan, avec Blue Edge Global, petite entreprise privée et certifiée, détenue par d’anciens combattants invalides. Ce partenariat vise à fournir des solutions de formation réactives dirigées par un instructeur dans les domaines terrestre, aérien, maritime et spatial, au sein desquels des communications ininterrompues sont nécessaires pour permettre des missions à haut risque et des solutions prêtes pour les premiers intervenants, et dans lesquels les catastrophes naturelles et autres nécessitent un support logistique immédiat. Ensemble, Kymeta et Blue Edge Global proposeront des formations en aval aux côtés d’une équipe de militaires spécialistes en SATCOM, pour les équipes du département de la Défense (Department of Defense, DoD), du ministère de la Défense (Ministry of Defense, MoD), et des services d’urgences déployés à travers le monde.

La collaboration avec Blue Edge Global soutient l’objectif de Kymeta consistant à fournir à ses clients les meilleures formations possibles, quel que soit le site ou le statut de déploiement, tout en offrant les meilleures solutions de communications en déplacement, pour une connectivité essentielle. Kymeta et Blue Edge Global assurent des formations dispensées par leurs spécialistes de formation internes, afin d’assurer la transition fluide de la mise en œuvre des produits et services pour les nouveaux clients et les équipes en aval de Kymeta. Ce partenariat avec Blue Edge Global permet une formation en temps réel sur site grâce à la technologie de Kymeta, tout en satisfaisant à toutes les contraintes temporelles ou autorisations de sécurité nécessaires.

« Chez Blue Edge, notre objectif consiste à fournir des solutions de formation relatives aux technologies transformatrices qui défient les moyens traditionnels de communication par satellite, où l’exploitation des équipements lourds est ardue, chronophage, et nécessite un temps précieux de paramétrage », a déclaré Michael D Phillips, colonel de l’US Air Force à la retraite, et PDG de Blue Edge Global. « Kymeta a résolu ce problème grâce aux solutions polyvalentes et tout aussi faciles à utiliser qu’à exploiter, Kymeta u8 et Kymeta Connect, qui offrent une connectivité cellulaire satellite en déplacement. Appliquées correctement, les communications fiables en déplacement permettent tout simplement aux équipes de rester en contact, de sauver des vies et de favoriser des missions à haut risque qui bénéficient à la fois aux stratégies commerciales et de défense. Nous sommes fiers de nous associer avec Kymeta afin d’assurer ces services au moment et à l’endroit requis, à l’échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis d’ajouter des instructeurs de Blue Edge Global dotés d’une expertise opérationnelle en SATCOM et dans le domaine militaire, à nos salles de classe, tout comme à nos opérations de terrain, de sorte à répondre aux besoins spécialisés de nos clients militaires et de première intervention », a confié pour sa part Isabel LeBoutillier, vice-présidente de Kymeta Connect et des programmes gouvernementaux. « Assurer une formation aux équipes déployées dans une fenêtre temporelle limitée peut s’avérer extrêmement difficile, en particulier lorsque l’instructeur expert peut avoir besoin d’obtenir les autorisations de sécurité appropriées. L’équipe d’experts en SATCOM, qui dispose d’une autorisation de sécurité de Blue Edge Global sera en mesure d’assurer cette formation au moment où nos clients en auront besoin. »

Blue Edge Global est spécialisée depuis plus de dix ans dans les concepts avancés de formation technique, les applications et les techniques dans des environnements opérationnels complexes, ainsi que dans des zones opérationnelles atypiques à travers le monde. Ensemble, Blue Edge Global et Kymeta fourniront des formations dirigées par un instructeur en utilisant une conception pédagogique, un contenu et une méthodologie de prestation sur mesure, afin de répondre à la demande des clients dans des domaines tels que l’armée, le gouvernement, la gestion de la réponse d’urgence, les opérations de crise, les forces de l’ordre et les transports.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, et des services sur mesure axés sur le client qui répondent aux exigences de mission de ces clients, et même les dépassent. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.