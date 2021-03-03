NetApp與奧斯頓馬丁高知特F1車隊合作，開創資料驅動的賽車策略

加州森尼韋爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)和奧斯頓馬丁高知特F1車隊(Aston Martin Cognizant Formula One™)今天宣佈達成多年期的合作夥伴關係，協助這家世界著名的汽車公司重返F1賽場。時隔60多年，該英國汽車品牌在NetApp的支持下重返F1™，並具備了新優勢：利用資料的力量進行賽車的創新方法。

與NetApp的合作加強了奧斯頓馬丁高知特F1車隊的承諾，即為車隊配備世界級的資料和雲端服務以充分發揮雲端的潛力。此次合作範圍廣泛且雄心勃勃，將專注於在賽道內外發揮最佳水準。

從賽場到工廠，再到雲端，奧斯頓馬丁高知特F1車隊賽車策略所用的資料將在全球即時發佈。借助由NetApp提供支援的資料結構，車隊將能從資料中提取更多的價值，從而對賽車性能有更好的衡量，並在每次比賽前後和期間進行必要的改進。

這一資料結構還將有助於降低操作複雜性，同時確保資料符合法規、安全性和對車隊智慧財產權的保護。透過在NetApp上的跨平臺標準化，這支英國車隊將能夠充分利用資源，並消除低效率的資料孤島，讓昂貴的IT投資重新轉向賽車和車隊發展。

NetApp行銷長James Whitemore表示：「我們很高興與奧斯頓馬丁高知特F1車隊合作，助其踏上雄心勃勃的資料之旅，追求更快的速度、更高的可靠性和無與倫比的效率。憑藉我們28年來以資料為中心的創新，我們很自豪能協助車隊將持續的性能改進擴展到賽場之外。」

奧斯頓馬丁高知特F1車隊執行長兼車隊負責人Otmar Szafnauer表示：「F1車隊一直是分析資料以獲得競爭優勢的先驅，對毫秒必爭的比賽而言更是如此。車隊與NetApp及冠名合作夥伴高知特的合作，代表我們的持續改進過程進入新的階段。我們很高興能與NetApp合作，努力讓我們所做的一切都變得更快、更智慧化。使用NetApp業界領先的資料解決方案可為我們的優秀團隊提升能力，我們將迎來全新的賽車時代，我們會不斷地進化，成為更快、更智慧、更振奮人心的車隊。」

關於 NetApp

NetApp 是以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位轉型時代，傾力協助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式遷移到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp 都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業從資料中心到雲端以最佳的方式運行應用程式。此外，NetApp 還提供跨不同環境運行的解決方案，幫助企業建構自己的 Data Fabric，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。歡迎造訪 www.netapp.com 瞭解更多資訊，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

NetApp、NetApp標誌和www.netapp.com/TM上所列的商標是NetApp, Inc.的商標。

關於奧斯頓馬丁高知特F1車隊

時隔60多年，奧斯頓馬丁高知特F1車隊於2021年重返F1賽場。全球最具代表性的品牌形象之一再度出現在備戰場上，近500位滿懷熱情的車隊成員蓄勢待發。這支車隊擁有傳奇的歷史，更有全新的憧憬，立志打破既有格局，挑戰巔峰賽道，為F1注入全新活力。

我們的使命是利用全球賽車盛事吸引新一代車迷，展示我們引以為傲的技術與創新，體現與日新月異的世界協調一致的品牌核心價值。

奧斯頓馬丁高知特F1車隊的新時代從這裡開始。www.astonmartinf1.com

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