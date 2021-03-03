NetApp与阿斯顿马丁高知特F1车队合作，开创数据驱动的赛车策略

加州森尼韦尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)和阿斯顿马丁高知特F1车队(Aston Martin Cognizant Formula One™)今天宣布达成一项为期多年的合作，助力这家世界著名的汽车公司重返F1赛场。时隔60多年，该英国汽车品牌在NetApp的支持下重返F1™，并具备了一个新优势：一种利用数据的力量进行赛车的创新方法。

与NetApp的合作加强了阿斯顿马丁高知特F1车队的承诺，即通过为车队配备世界级的数据和云服务来充分挖掘云的潜力。此次合作范围广泛且雄心勃勃，将专注于在赛道内外发挥最佳水平。

从赛场到工厂，再到云端，阿斯顿马丁高知特F1车队赛车策略所用的数据将在全球范围内实时发布。借助由NetApp提供支持的数据结构，车队将能从数据中提取更多的价值，从而更好地衡量赛车性能，并在每次比赛前后和期间进行必要的改进。

这一数据结构还将有助于降低操作复杂性，同时确保数据合规性、安全性和对车队知识产权的保护。通过在NetApp上实现跨平台标准化，这个英国车队将能够最大限度地提高资源利用率，并消除低效的数据孤岛，让昂贵的IT投资重新转向赛车和车队发展。

NetApp首席营销官James Whitemore表示：“我们很高兴与阿斯顿马丁高知特F1车队合作，助其踏上雄心勃勃的数据之旅，追求更快的速度、更高的可靠性和无与伦比的效率。依托我们28年来以数据为中心的创新，我们很自豪能帮助车队将持续的性能改进扩展到赛场之外。”

阿斯顿马丁高知特F1车队首席执行官兼车队负责人Otmar Szafnauer表示：“F1车队一直是通过分析数据获得竞争优势的先驱，对毫秒必争的比赛而言更是如此。车队与NetApp及冠名合作伙伴高知特的合作代表着我们的持续改进之旅进入了一个新阶段。我们很高兴能与NetApp合作，努力让我们所做的一切都变得更快、更智能。通过使用NetApp行业领先的数据解决方案来赋能我们的优秀团队，我们将迎来一个全新的赛车时代，通过不断发展，成为一支更快、更智能、更振奋人心的车队。”

关于 NetApp

NetApp 是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp 都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp 还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的 Data Fabric，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。欢迎访问 www.netapp.com 了解更多信息，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NetApp、NetApp标识和www.netapp.com/TM上所列的商标是NetApp, Inc.的商标。

关于阿斯顿马丁高知特F1车队

时隔60多年，阿斯顿马丁高知特F1车队于2021年重返F1赛场。全球最具标志性的品牌形象之一再度出现在备战场上，近500位满怀激情的车队成员蓄势待发。这支车队拥有传奇的历史，更有全新的憧憬，立志打破既有格局，挑战巅峰赛道，为F1注入全新活力。

我们的使命是通过全球赛车盛事吸引新一代车迷，展示我们引以为傲的技术与创新，体现与日新月异的世界协调一致的品牌核心价值。

阿斯顿马丁高知特F1车队的新时代从这里开始。www.astonmartinf1.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。