Parceria entre a Kymeta e a Global Strategic oferece treinamento de campo em SATCOM com especialistas militares treinados

REDMOND, Washington e COLORADO SPRINGS, Colorado--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicações que torna a tecnologia móvel em global, anunciou hoje uma nova parceria premier de programa de treinamento com a Blue Edge Global, uma pequena empresa certificada de propriedade de veteranos incapacitados em serviço. A parceria é destinada a oferecer soluções de treinamento responsivo liderado por instrutor para domínios de terra, ar, mar e espaciais, onde comunicações ininterruptas são requeridas para possibilitar missões de alto risco, soluções prontas na chegada de socorristas e onde desastres naturais ou outros requeiram suporte logístico imediato. Juntas, a Kymeta e a Blue Edge Global irão oferecer treinamento downrange com uma equipe de especialistas militares em SATCOM para o Departamento de Defesa, Ministério da Defesa (Ministry of Defense, MoD) e equipes de serviços de emergência globalmente.

A colaboração com a Blue Edge Global apoia o objetivo da Kymeta de oferecer aos clientes o melhor treinamento possível, sem importar a localização, ou status de implantação, enquanto oferece as melhores soluções de comunicações em movimento para conectividade crítica para missões. A Kymeta e a Blue Edge Global oferecem treinamento com seus especialistas internos de treinamento para garantir a transição mais suave para implementação de produtos e serviços para novoss cliente da Kymeta e equipes de downrange. A parceria com a Blue Edge Global permite treinamento no local e em tempo real com tecnologia da Kymeta, atendendo a quaisquer restrições de tempo ou autorizações de segurança necessárias.

“Na Blue Edge, nosso foco é oferecer soluções de treinamento para tecnologias revolucionárias que desafiam os modos tradicionais da comunicação via satélite, onde equipamentos pesados são difíceis e demandam tempo para operar, e tomam um precioso tempo para instalar”, afirmou Michael D Phillips, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos (United States Air Force, USAF) (aposentado), diretor executivo e presidente da Blue Edge Global. “A Kymeta resolveu isto com o Kymeta u8 e o Kymeta Connect, fáceis de usar e operar, que oferecem conectividade celular-satélite em movimento. Realizadas de maneiras corretas, comunicações em movimento confiáveis simplesmente mantêm as equipes conectadas, salvam vidas e permitem que missões de alto risco se beneficiem de estratégias comerciais e de defesa. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Kymeta para entregar estes serviços quando e onde necessários, globalmente”.

“Estamos empolgados em trazer instrutores da Blue Edge Global com experiência operacional militar e de SATCOM para a sala de aula e nossas operações de campo, para atender as necessidades especializadas de nossos clientes militares e socorristas”, afirmou Isabel LeBoutillier, vice-presidente da Kymeta Connect e programas de governo. “Fornecer treinamento para equipes implantadas em uma janela limitada de tempo pode ser extremamente difícil, especialmente quando o instrutor precisa das autorizações de segurança adequadas. A equipe de especialistas em SATCOM com liberação de segurança poderá dar este treinamento quando nossos clientes necessitarem”.

A Blue Edge Global se especializou em conceitos de treinamento técnico avançado, aplicações, e técnicas em ambientes de operação complexa e áreas de operação não padronizadas há mais de uma década, ao redor do mundo. Juntas, a Blue Edge Global e a Kymeta irão oferecer treinamento liderado por instrutor utilizando projeto, conteúdo instrucional e metodologia de entrega para atender às demandas em áreas como o gerenciamento de resposta militar, governo e de emergência, operações de crise, forças de segurança e transporte.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa — a primeira de seu tipo — e os serviços Kymeta Connect™, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

