Red Fox ID et Cepton permettent un péage sans barrières dans des conditions de circulation rapide dans le monde entier grâce à des solutions Lidar haute performance

Cepton’s MMT®-powered Sora-P lidars feature an industry-leading 380 Hz frame rate to deliver 1140 line scans per second, providing high-fidelity profiling of vehicles passing at highway speeds. © 2021 Cepton Technologies.

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Une combinaison d’un système de péage électronique de pointe qui utilise des capteurs lidar haute performance de Cepton et d’une solution de pointe d’identification des véhicules de Red Fox ID va être déployée sur une importante autoroute à péage traversant plusieurs États des États-Unis, promettant ainsi un péage rapide, ultra précis, sans obstacle et en temps réel pour permettre une circulation fluide. Cette étape marque la maturation d’un partenariat approfondi entre Cepton et Red Fox ID pour apporter des solutions de péage innovantes et automatisées à d’importants clients en Amérique du Nord, dans la région EMOA et en Asie.

Sur la base d’une collaboration étendue avec le fournisseur majeur de solutions lidar Cepton, Red Fox ID, un concepteur et développeur de premier plan de solutions d’identification et de classification de véhicules, a développé un système de péage pour le trafic fluide à plusieurs voies appelé Quantum, qui est capable de détecter, de suivre et de classifier avec précision les véhicules de toutes tailles et de tous types à des vitesses autoroutières. Quantum utilise la technologie Micro Motion de Cepton (Micro Motion Technology, MMT®) basée sur les capteurs lidar Sora™-P60 ou Sora™-P90 pour le profilage haute résolution des véhicules, permettant aux intégrateurs et aux exploitants routiers de parvenir à une facturation client très précise en temps réel, avec des péages fluides et sans obstacles.

Pour que les péages facturent correctement en fonction de la catégorie de véhicule, les systèmes de péage traditionnels utilisent souvent des postes de péage pour permettre un traitement manuel, ou dépendent d’une infrastructure de réduction de la vitesse des véhicules pour laisser le temps de saisir les informations sur les véhicules. Cela peut entraîner des embouteillages, une augmentation des émissions et de la frustration chez les clients. Les systèmes plus avancés qui visent à permettre un péage plus rapide sont cependant souvent sujets à des erreurs importantes, telles que des véhicules non détectés ou une mauvaise classification des véhicules, en raison des imitations connues des capteurs actuellement utilisés, de type caméras ou détecteurs de poids basés au sol. Les erreurs de classification des véhicules peuvent avoir des conséquences importantes en termes de coûts d’exploitation pour les opérateurs de péage, tandis que les fuites entraînent une baisse des revenus. Les péages traitant des dizaines de millions de véhicules par an, l’impact cumulatif des inexactitudes et des erreurs crée des coûts administratifs importants, des pertes et un mécontentement chez les clients.

La solution Quantum de Red Fox ID relève ces défis en ajoutant au système de péage un niveau supplémentaire de précision grâce à l’intégration de la technologie lidar unique de Cepton. Un système monté sur portique utilisant Quantum est donc capable de détecter et de suivre avec précision les véhicules, même lorsqu’ils changent de voie. La solution Quantum basée sur le lidar capture et extrait des informations de haute qualité, telles que la vitesse, la taille et la catégorie du véhicule. Toutes ces informations sont saisies dans un système de facturation distinct afin de calculer et d’appliquer les frais de péage appropriés. Quantum peut également diriger des systèmes à base de caméras sur le portique pour capturer les plaques avant et arrière d’un véhicule au cas où un transpondeur ne pourrait pas être détecté. Grâce à ces innovations, Quantum a démontré une précision de détection des véhicules de 99,96 % dans toutes les conditions de circulation, une précision de classification des essieux de 99,9 % également dans toutes les conditions de circulation et une précision +/-5 % de détection de la longueur des véhicules. Cette performance de classe mondiale est rendue possible par l’innovante famille de capteurs Sora-P de Cepton qui a été testée et dont les performances ont été prouvées au cours d’essais prolongés, dans diverses conditions de météorologie et de luminosité.

Récemment lancé, le capteur Sora-P90 offre une fréquence d’images de 380 Hz, à la pointe de l’industrie, permettant 1140 balayages de lignes par seconde, et offrant un profilage haute fidélité des véhicules passant à des vitesses autoroutières. Propulsé par la technologie brevetée, sans rotation, sans friction et sans miroir MMT® de Cepton, le Sora-P90 est robuste, fiable et évolutif, ce qui le rend idéal pour les applications de péage automatisé. De plus, avec son champ de vision horizontal de 90°, le lidar peut être configuré sur un seul portique au lieu de nécessiter deux capteurs et portiques séparés, ce qui rend le déploiement global plus rentable pour les intégrateurs de systèmes de péage.

S’appuyant sur son expérience inégalée dans la création de solutions de péage innovantes et sur sa compréhension approfondie de la tendance de l’industrie à abandonner les systèmes de péage au sol basés sur une boucle souterraine et à privilégier les systèmes aériens sur portique de nouvelle génération alimentés par des technologies de capteurs avancées, Red Fox ID travaille avec Cepton sur plusieurs essais et projets de démonstration de faisabilité à travers le monde depuis 2019. Cela a permis aux deux partenaires d’étendre l’application de l’intelligence lidar avancée pour un péage de haute précision sur les autoroutes et les routes dans une liste croissante de pays, à travers l’Amérique du Nord, la région EMOA et l’Asie.

Steve Bird, PDG de Red Fox ID, a déclaré : « L’objectif de notre industrie visant à proposer des solutions de péage aériennes ne s’est pas généralisé en raison principalement du manque de capteurs capables d’atteindre les niveaux élevés de précision requis pour un produit de péage moderne. Les innovations techniques permises par Cepton nous offrent de nouvelles options en termes de conception. L’amélioration de la résolution des données, la capacité à faire face à l’ensemble des conditions météorologiques, et le développement d’un capteur avec une durée de vie en service adaptée au péage nous permettent, pour la première fois, de développer un système aérien précis pour la circulation fluide. Notre partenariat avec Cepton va changer la donne en révolutionnant le marché du péage. »

Le Dr Jun Pei, PDG de Cepton, a ajouté : « Il est très clair que les utilisations du lidar vont bien au-delà de leur simple fonction d’"oeil" des véhicules autonomes. Notre technologie lidar a un rôle énorme à jouer pour rendre notre infrastructure de transport plus intelligente, plus sûre, plus verte et plus efficace, comme nous pouvons le voir ici après le franc succès des tests portant sur la solution Quantum dans le monde réel. Pour les opérateurs et les fournisseurs de péage, la clé de la réussite est une erreur minimale et un rendement maximal, et nous sommes ravis de nous associer à Red Fox ID pour aider nos clients communs à atteindre cet objectif grâce à notre technologie lidar de pointe. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec eux afin d’élargir notre partenariat dans le monde entier. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l’automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée et basée sur MMT® de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives et économiques qui offrent aux applications intelligentes la perception 3D longue portée et haute résolution.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton a son siège à San José, en Californie, aux États-Unis, et est présente en Allemagne, au Canada, au Japon et en Inde, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Red Fox ID Limited

Red Fox ID est un fournisseur de technologie, desservant principalement le marché mondial du péage ainsi que les marchés de l’ITS en général.

Bénéficiant de plus de trois décennies d’expérience éprouvée dans la fourniture de solutions innovantes, tournées vers l’avenir et à la pointe de l’industrie pour le domaine de la détection et de la classification automatiques de véhicules (automatic vehicle detection and classification, AVDC), par tous les temps, sur plusieurs voies et dans des conditions de circulation fluide. Les intégrateurs système, les autorités de péage et les exploitants routiers font confiance à Red Fox ID en raison de son expérience en matière d’intégration de capteurs et de son expertise dans les systèmes de péage en bordure de route. Depuis les logiciels jusqu’aux abords de route, Red Fox ID a dans son équipe des experts qui garantissent la livraison en temps opportun des systèmes d’AVDC les plus précis du secteur.

Pour plus d’informations, visitez www.redfoxid.co.uk, contactez-nous à l’adresse sales@redfoxid.co.uk ou appelez-nous au +44 7866845819.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.