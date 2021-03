REDMOND, Wash. & COLORADO SPRINGS, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), het communicatiebedrijf dat mobiel wereldwijd maakt, kondigde vandaag een nieuw vooraanstaand trainingspartnerschap aan met Blue Edge Global, een particulier eigendom van en beheerd, gecertificeerde Service-Disabled Veteran Owned Small Business. Het partnerschap is ontworpen om door instructeurs geleide responsieve trainingsoplossingen te bieden voor land-, lucht-, zee- en ruimtedomeinen waar ononderbroken communicatie vereist is om missies met een hoog risico mogelijk te maken, eerstehulpverleners kunnen aankomen en waar natuurlijke of andere rampen onmiddellijke logistieke ondersteuning vereisen. Samen zullen Kymeta en Blue Edge Global downrange-training aanbieden met een team van militaire SATCOM-specialisten aan de teams van het Department of Defense (DoD), het Ministry of Defense (MoD) en Emergency Services wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.