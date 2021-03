Motional seleciona processadores Ambarella CVflow® AI Vision para seus veículos sem motorista

SANTA CLARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), uma empresa de silício de visão IA, anunciou hoje que a Motional, líder global em tecnologia sem motorista, selecionou a família CVflow® de processadores IA da Ambarella para seus veículos sem motorista. Os processadores trabalham com a rede de LiDAR, câmera e sensores de radar da Motional para permitir a operação segura dos veículos em condições de estrada diversas e desafiadoras.

O sistema CVflow em chips sistemas integrados (system on chips, SoCs) da Ambarella fará parte do módulo de processamento central nos veículos sem motorista da Motional, fornecendo processamento de imagem e visão por computador para câmeras no conjunto de detecção, incluindo as câmeras frontais. O motor CVflow AI permitirá que algoritmos de IA da Motional executem tarefas complexas de visão computacional, como detecção de objetos, classificação e segmentação de imagens, com eficiência energética líder da indústria. O processamento de imagem avançado da Ambarella permitirá que os veículos operem em condições de iluminação desafiadoras, incluindo situações de pouca luz e alto contraste. A codificação H.264 do SoC permitirá o registro eficiente de dados de vídeo de todas as câmeras do veículo.

A Motional está liderando a indústria ao tornar os veículos sem motorista uma realidade; a empresa recentemente se tornou uma das primeiras do mundo a colocar veículos sem motorista em estradas públicas e anunciou um acordo histórico com a Lyft para a maior implantação de robotáxis em uma grande rede de transporte compartilhado. No centro destes marcos está o compromisso implacável da Motional com a segurança. O histórico de direção da empresa inclui navegar mais de 1,5 milhão de milhas em ambientes diversos e fornecer mais de 100.000 viagens públicas com nenhum incidente de falha. Ela também liderou o estabelecimento de padrões de segurança líderes do setor, tendo co-publicado o relatório técnico Safety First for Automated Driving.

“ Estamos na vanguarda da comercialização de robotáxis e é fundamental que a arquitetura do nosso veículo nos permita escalar, mantendo os mais altos padrões de segurança possíveis”, disse Joaquín Nuño-Whelan, vice-presidente de hardware da Motional. “ Os processadores Ambarella fornecem o desempenho de IA, baixo consumo de energia e processamento de imagem avançado necessários para que a percepção da câmera funcione bem em todas as condições. Isso apoia a operação segura de nossos veículos, pois trazemos tecnologia sem motorista para consumidores em todo o mundo”.

“ Estamos orgulhosos da parceria com a Motional, líder em tecnologia de veículos sem motorista”, disse Fermi Wang, diretor executivo da Ambarella. “ A experiência em veículos autônomos da Motional, incluindo algoritmos avançados de IA em execução em nossos SoCs CVflow, permitirá que veículos sem motorista combinem segurança com desempenho excepcional”.

A família SoC CVflow da Ambarella oferece uma plataforma aberta e programável para sistemas automotivos diferenciados de alto desempenho. Ela inclui processadores qualificados AEC-Q100, bem como processadores habilitando sistemas com níveis de segurança funcional ISO 26262 ASIL-B (D). Um conjunto completo de ferramentas é fornecido para acelerar o desenvolvimento e a otimização de redes neurais, com suporte para ferramentas de treinamento padrão do setor, incluindo Caffe™, ONNX, PyTorch e TensorFlow™.

