Jetcraft anuncia parceria Com Synerjet; consolidação da presença sul-americana

Todd Spangler, Americas Sales Director at Jetcraft (left), and Fabio Rebello, Chief Commercial Officer at Synerjet (right), mark the start of their strategic relationship. Synerjet, a Latin American business aviation specialist, will operate as an official Jetcraft authorized representative in the South America Region. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft, líder mundial em vendas e aquisições de jatos executivos, está anunciando um relacionamento estratégico com a Synerjet, um especialista em aviação executiva da América Latina, fortalecendo ainda mais a presença da empresa nas Américas.

A divisão de vendas de aeronaves da Synerjet operará como um representante oficial autorizado da Jetcraft na região da América do Sul, permitindo que a Jetcraft aumente sua oferta para seus clientes que desejam comprar, vender ou negociar, com o suporte local de executivos experientes da Synerjet. A Synerjet junta-se à Jetcraft juntamente com seu relacionamento existente com a Aerolineas Ejecutivas, que atuou como representante autorizada no México e na América Central nos últimos três anos.

Todd Spangler, Diretor de Vendas para as Américas da Jetcraft afirma: “Na América do Sul, os compradores precisam de soluções ágeis e personalizadas, sob medida para suas necessidades. Ao colaborar com a Synerjet, nossos clientes se beneficiam do acesso a expertise regional em profundidade para ajudá-los com as vendas e aquisições de aeronaves. Juntas, nossas empresas têm mais de 80 anos de experiência coletiva, fornecendo aos compradores e vendedores em potencial o serviço e o atendimento de que precisam ”.

Fabio Rebello, Diretor Comercial da Synerjet acrescenta: “Por quase 20 anos, vendemos e fornecemos suporte técnico para todos os segmentos da aviação executiva para nossos clientes na América do Sul. Agora, como um representante autorizado da Jetcraft, nossos clientes poderão ter a vantagem de negociar com uma empresa local e se beneficiar de um dos maiores portfólios de jatos particulares do mundo, com acesso a conexões mundiais em toda a indústria.”

Sobre a Jetcraft

Jetcraft é líder em vendas internacionais de aeronaves, marketing e estratégias de propriedade, gerenciando e mantendo mais de 20 escritórios regionais em todo o mundo. O sucesso incomparável da empresa ao longo de quase 60 anos na aviação executiva rendeu-lhe uma reputação de classe mundial, juntamente com uma base de clientes excepcional, uma ampla rede de conexões e um dos maiores estoques da indústria.

Para mais informações, visitewww.jetcraft.com

Sobre Synerjet

A Synerjet Corp é uma empresa privada de aviação, sediada no Panamá, com escritórios principais no Brasil e na Colômbia, atuando principalmente na venda e manutenção de aeronaves executivas. A Synerjet Corp é distribuidora exclusiva das aeronaves Pilatus na América Latina e da Cirrus Aircraft no norte da América do Sul e América Central, além de ser revendedora Premium de aviônicos da Honeywell. A empresa também possui centros de serviços no Brasil e na Colômbia e centros de satélites apontados no Chile e na Guatemala. A Synerjet foi fundada em 2002 e representa os mais importantes OEMs de aviões e helicópteros em vários países desde sua fundação.

Para mais informações, visitewww.synerjet.com

