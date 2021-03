Air Liquide se renforce au Kazakhstan avec une acquisition significative et un contrat de long terme

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) se renforce au Kazakhstan à travers sa filiale à 75 % Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG). Cette co-entreprise investira jusqu’à 86 millions d’euros pour acquérir des unités de production d’hydrogène et d’azote auprès de la raffinerie de Atyraou, détenue majoritairement par KazMunayGas et pour les moderniser.

Dans le cadre d’un nouveau contrat de long terme, ALMTG exploitera ces actifs pour fournir des gaz industriels à la raffinerie d’Atyraou. Jusqu’à 200 millions Nm3 d’hydrogène et jusqu’à 50 millions Nm3 d’azote seront produits annuellement sur le site pour différents procédés de production, parmi lesquels la désulfuration de carburants.

Air Liquide apportera son savoir-faire technique, digital et son expertise en matière d’optimisation énergétique pour moderniser les actifs situés à Atyraou et améliorer l’empreinte carbone globale du site. Les unités de production seront connectées au centre SIO (Smart & Innovative Operations) d’Air Liquide afin d’optimiser leur consommation d’énergie ainsi que leur flexibilité et leur fiabilité.

ALMTG est une co-entreprise détenue respectivement à hauteur de 75 % et de 25 % par Air Liquide et par KazMunayGaz (KMG), la compagnie pétrolière nationale du Kazakhstan. Depuis plus de 2 ans, ALMTG exploite avec succès des unités de production d’hydrogène et d’azote pour la raffinerie de KMG située à Pavlodar. Dans le cadre d’un contrat annoncé en octobre 2019, ALMTG construit également actuellement une unité de production d’azote pour un nouveau complexe pétrochimique à Karabatan, près d’Atyraou, dans le nord de la Mer Caspienne. Le démarrage de cette unité est prévu en 2021.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer la collaboration que nous développons avec KazMunayGas, le leader du marché, depuis notre entrée au Kazakhstan. Cet accord illustre notre engagement à fournir à nos clients, sur le long terme une expertise et des solutions innovantes favorables à l’environnement. Il s’agit de l’investissement le plus important que nous ayons annoncé dans le pays. Avec cet investissement qui vise à améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité de l’approvisionnement, nous contribuons à renforcer la modernisation et le développement de l’industrie du Kazakhstan. »

Air Liquide Munay Tech Gases LLP, Kazakhstan

Créée en 2016, Air Liquide Munay Tech Gases LLP (ALMTG) est une co-entreprise détenue par Air Liquide et la compagnie pétrolière nationale kazakhe KazMunayGaz (KMG). Le siège de la société est basé dans la capitale du pays, Noursoultan (ex Astana).

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.