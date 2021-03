Jetcraft annonce un partenariat avec Synerjet et renforce sa présence en Amérique du Sud

Todd Spangler, Americas Sales Director at Jetcraft (left), and Fabio Rebello, Chief Commercial Officer at Synerjet (right), mark the start of their strategic relationship. Synerjet, a Latin American business aviation specialist, will operate as an official Jetcraft authorized representative in the South America Region. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft, le leader mondial de la vente et de l'acquisition de jets d'affaires, annonce une relation stratégique avec Synerjet, un spécialiste de l'aviation d'affaires en Amérique latine, renforçant ainsi davantage l'empreinte de la société sur le continent américain.

La division des ventes d'avions de Synerjet fonctionnera en tant que représentant officiel agréé par Jetcraft dans la région Amérique du Sud, ce qui permettra à Jetcraft d'élargir son offre auprès de ses clients qui souhaitent acheter, vendre ou échanger, tout en bénéficiant du soutien local des dirigeants expérimentés de Synerjet. Synerjet rejoint Jetcraft tout en poursuivant sa relation existante avec Aerolineas Ejecutivas, qui a agi en tant que représentant autorisé au Mexique et en Amérique centrale au cours des trois dernières années.

Todd Spangler, directeur des ventes pour les Amériques chez Jetcraft, déclare : « En Amérique du Sud, les acheteurs ont besoin de solutions souples et personnalisées, adaptées à leurs besoins. En collaborant avec Synerjet, nos clients bénéficient d'un accès à une compétence régionale approfondie pour les accompagner dans leurs ventes et acquisitions d'avions. Ensemble, nos sociétés réunissent plus de 80 ans d'expérience collective, et fournissent aux acheteurs et vendeurs potentiels le service et l'attention dont ils ont besoin ».

Puis le directeur commercial de Synerjet, Fabio Rebello, ajoute : « Depuis près de 20 ans, nous vendons et fournissons un soutien technique à nos clients d'Amérique du Sud dans tous les segments de l'aviation d'affaires. Désormais, en agissant en tant que représentant agréé de Jetcraft, nos clients auront la possibilité de traiter avec une société locale et de bénéficier de l'un des plus grands portefeuilles de jets privés au monde, qui leur donnera accès à des connexions mondiales dans l'ensemble du secteur ».

À propos de Jetcraft

Jetcraft est le leader des ventes d'avions à l'international, des stratégies marketing et de propriété, avec plus de 20 bureaux régionaux répartis dans le monde entier. La réussite inégalée de Jetcraft durant près de 60 années dans l'aviation commerciale lui vaut une excellente renommée, avec une clientèle d'exception, un vaste réseau de partenaires et un des inventaires les plus complets du secteur.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.jetcraft.com

À propos de Synerjet

Synerjet Corp est une société d'aviation privée, dont le siège social se trouve au Panama, avec des bureaux principaux au Brésil et en Colombie, essentiellement dédié à la vente et à la maintenance des avions d'affaires. Synerjet Corp est le distributeur exclusif de Pilatus Aircraft en Amérique latine et de Cirrus Aircraft dans le nord de l'Amérique du Sud et en Amérique centrale, tout en étant négociant d'avionique haut de gamme pour Honeywell. La société possède également des centres de maintenance au Brésil et en Colombie et des centres satellites désignés au Chili et au Guatemala. Synerjet a été créée en 2002 et représente, depuis sa création, les plus importants OEM en matière d'avions et d'hélicoptères dans de nombreux pays.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.synerjet.com

