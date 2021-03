Croí Laighean opte pour le logiciel en tant que service de Temenos pour créer la coopérative de crédit du futur en Irlande

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que Croí Laighean Credit Union avait opté pour son logiciel en tant que service (SaaS) « front-to-back » en vue de transformer ses services bancaires numériques. Cette transition stratégique d'un ancien système sur site à une solution de services bancaires communautaires basée sur Temenos SaaS garantira à Croí Laighean de disposer de la technologie dont elle a besoin à l'heure actuelle et à l'avenir pour rivaliser à armes égales avec les grandes banques et les fintechs. Pour Croí Laighean, une forte présence au sein de la communauté associée au meilleur des services bancaires numériques constitue une combinaison gagnante qui aidera la coopérative de crédit à se distinguer grâce à des services vecteurs de croissance qui séduisent les adhérents.

Paul Kennedy, PDG de Croí Laighean, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Temenos pour transformer nos capacités bancaires numériques. La plateforme de Temenos nous place sur un pied égalité technologique avec les plus grandes banques mondiales. La transition d'un logiciel sur site au logiciel en tant que service de Temenos fut une décision stratégique, qui garantira notre réussite au cours des nombreuses années à venir. Nous sommes déjà bien avancés dans la transition vers le nouveau système et nous nous réjouissons à l'idée de lancer de nouveaux produits et expériences au bénéfice de nos adhérents plus tard dans l'année. »

Et David Macdonald, président de Temenos Europe, d'ajouter : « Nous sommes ravis d'accueillir Croí Laighean dans la communauté grandissante des coopératives de crédit ayant opté pour le logiciel en tant que service de Temenos afin d'accélérer leurs ambitions numériques et d'attirer de nouvelles générations d'adhérents. Les capacités de déploiement flexibles de notre solution de services bancaires communautaires sont idéales pour les coopératives de crédit irlandaises. Elles leur donnent en effet la possibilité de bénéficier d'un service entièrement géré, sécurisé, résilient et à l'épreuve du futur. C'est un grand pas en avant pour Croí Laighean et le début d'une formidable aventure pour ses adhérents. »

Hébergé sur Microsoft Azure dans le centre de données dublinois de la multinationale informatique, le service est déjà utilisé par plusieurs autres coopératives de crédit en Irlande, dont Capital Credit Union, Credit Union Plus et Tullamore Credit Union.

La solution de services bancaires communautaires de Temenos est synonyme d'offre de produits, processus et canaux « front-to-back » et prépackagés spécifiquement destinés aux coopératives de crédit et qui reposent tous sur une technologie moderne cloud-native et API-first. Cette solution permettra à Croí Laighean de proposer de remarquables expériences numériques à ses adhérents, de commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et de gagner en efficacité grâce à l'automatisation et à la numérisation accrues des processus. Grâce à ce logiciel en tant que service, Croí Laighean sera toujours équipée des toutes dernières technologies bancaires numériques sans devoir se préoccuper des coûts et risques liés à la maintenance des systèmes sur site.

La pandémie de Covid-19 a accéléré l'évolution vers les services bancaires numériques et le logiciel en tant que service de Temenos a pour vocation d'aider Croí Laighean à fournir des services encore plus orientés vers les adhérents, et ce, de façon plus efficace grâce à une application mobile et en ligne. Avant la pandémie, 60 % des transactions hebdomadaires des adhérents de Croí Laighean étaient effectuées en agence, contre 40 % par voie numérique. Début 2021, la proportion de transactions hebdomadaires numériques avait enregistré une croissance de 80 %, cette tendance n'allant sans doute que se poursuivre.

– Fin –

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

À propos de Croí Laighean Credit Union

Croí Laighean Credit Union compte désormais 38 000 adhérents et s'étend d'ouest en est, de Rhode dans le comté d'Offaly à Leixlip dans le comté de Kildare. Nous possédons actuellement sept agences dans les villes suivantes : Edenderry, Coill Dubh, Clane, Leixlip, Allenwood, Carbury et Prosperous.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.clcu.ie

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.