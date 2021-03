SANTA CLARA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), een AI vision-siliciumbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat Motional, een wereldleider op het gebied van driverless technologie, de CVflow®-familie van AI-processors van Ambarella heeft gekozen voor zijn zelfrijdende voertuigen. De processors werken met Motional’s netwerk van LiDAR-, camera- en radarsensoren om de voertuigen veilig te laten werken onder uiteenlopende en uitdagende wegomstandigheden.

