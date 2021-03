SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), società specializzata in tecnologie ottiche basate sull’intelligenza artificiale (artificial intellligence, AI), ha annunciato oggi che Motional, prestigiosa azienda globale operante nel campo delle tecnologie per veicoli senza conducente, ha scelto la famiglia di processori AI CVflow® di Ambarella per i propri veicoli a guida autonoma. I processori utilizzeranno la rete di sensori LiDAR, radar e videocamere di Motional per attivare il funzionamento sicuro dei veicoli in condizioni stradali eterogenee e problematiche.

Il sistema di circuiti integrati (system on chips, SoCs) dei processori CVflow di Ambarella sarà integrato nel modulo di elaborazione centrale dei veicoli a guida autonoma di Motional per fornire immagini e consentire, nella suite di rilevazione, l’elaborazione della visione artificiale delle videocamere, comprese quelle anteriori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.