L'irlandese Croí Laighean sceglie Temenos SaaS per creare la cooperativa di credito del futuro

GINEVRA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato che la sua soluzione Software-as-a-Service (SaaS) front-to-back è stata scelta da Croí Laighean Credit Union per la trasformazione dei propri servizi di digital banking. Questa migrazione strategica da un sistema in loco preesistente verso una soluzione di community banking basata su Temenos SaaS garantirà a Croí Laighean, ora e in un'ottica futura, di poter disporre della tecnologia necessaria per competere in posizione paritaria con le grandi banche e gli avversari del segmento fintech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.