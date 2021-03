DOMTAR CORPORATION RACHÈTE DES ACTIONS ORDINAIRES GRÂCE À UN RACHAT ACCÉLÉRÉ

Fort Mill, S.C.--(BUSINESS WIRE)--Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord de rachat d’actions accéléré (« RAA ») avec JPMorgan Chase Bank, N.A pour le rachat de 200 millions de dollars de ses actions ordinaires avec l’encaisse disponible.

Aux termes de l’accord RAA, la Société paiera 200 millions de dollars en échange d’une livraison initiale de 4 430 906 actions. Le nombre final d’actions à racheter par Domtar sera basé sur la moyenne des cours moyens quotidiens pondérés en fonction du volume des actions ordinaires de Domtar au cours de la période d’évaluation de l’accord, moins une décote et sous réserve d’ajustements. Les ajustements qui en découlent peuvent avoir une incidence sur le montant total dépensé par la Société ou sur le nombre total d’actions qu’elle rachète.

Domtar finance les rachats d’actions avec les liquidités disponibles, y compris les liquidités reçues lors du désinvestissement de son secteur des Soins personnels clôturé le 1er mars 2021.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainis que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 600 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, les informations incorporées aux présentes par référence et d'autres énoncés écrits et oraux faits de temps à autre par nous ou en notre nom sont basés sur des projections actuelles concernant les opérations, les conditions du secteur, la situation financière et la liquidité, peuvent ne pas se rapporter strictement à des faits historiques ou actuels et peuvent contenir des énoncés de nature prospective qui reflètent nos opinions actuelles en ce qui concerne les événements futurs et la performance financière. En tant que tels, ils sont considérés comme des « énoncés de nature prospective » qui fournissent des attentes ou des prévisions actuelles d'événements futurs. Ces énoncés de nature prospective se caractérisent en général par l’utilisation de mots tels que « prévoir », « croire », « attendre », « prétendre », « viser », « cibler », « planifier », « continuer », « estimer », « projeter », « pouvoir », « vouloir », « devoir » et des expressions similaires. Ces énoncés de nature prospective doivent être considérés en sachant que de telles énoncés impliquent une variété de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, et peuvent être affectées par des hypothèses. Par conséquent, aucun énoncé de nature prospective ne peut être garanti et les résultats réels peuvent varier considérablement. De nombreux risques, contingences et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos énoncés de nature prospective.