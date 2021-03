CARAX accompagne l’italien Pusterla 1880 et place avec succès le premier Sustainability-Linked Bond en Europe dans le secteur de l’emballage

PARIS--(BUSINESS WIRE)--CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, annonce la réalisation de son 1er EuroPP transfrontalier sous format Sustainability-Linked Bond d’un montant de 25 M€ au profit du groupe italien Pusterla 1880, l’un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe (parfums, cosmétiques et spiritueux).

Cette émission obligataire, alliant des critères financiers et des objectifs ESG, est également le tout premier émis en Europe par un acteur du secteur des emballages et illustre une nouvelle fois la capacité de CARAX à proposer des financements innovants pour accompagner le développement des entreprises de taille intermédiaire.

Intégralement souscrite par Eiffel Investment Group et La Banque Postale AM, cette émission d’une maturité de 6 ans, vient optimiser la structure financière de Pusterla 1880, renforcée par l’entrée au capital d’Andera MidCap il y a quelques mois, et accompagner sa stratégie de croissance externe. Ces titres cotés sur Euronext Access (Code ISIN : IT0005436677) donnent droit à un coupon qui sera ajusté selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG mis en place en accord avec les investisseurs.

CARAX est intervenu en tant qu’arrangeur et conseil de Pusterla 1880. La partie juridique a été supervisée par CMS Francis Lefebvre Avocats.

Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes honorés d’avoir accompagné un groupe d’envergure tel que Pusterla 1880 dans ce placement inédit dans le monde du packaging. Le coté visionnaire et l’efficacité du management nous ont permis de mener à bien cette opération. Cette réussite transfrontalière atteste de l’expertise de nos équipes et de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les financements responsables. L’engagement croissant des entreprises en matière de développement durable et la montée en puissance des fonds ISR/ESG devraient contribuer à la multiplication de ce type de financement dans les années à venir. »

« Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Nous avons choisi de franchir une étape supérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement en dette obligataire à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement. CARAX a été un partenaire à notre écoute et essentiel dans la réussite de cette opération très innovante qui va, je pense, créer un précédent dans le segment de mid-cap de plus en plus engagé dans les aspects RSE.», commente Luca Meana, CFO de Pusterla.

Antoine Maspétiol, responsable de la stratégie de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, et Anne-Lise ALLARD, responsable dette privée corporate de LBP AM indiquent « Les équipes du groupe Pusterla se montrent pionnières dans leur secteur, et nous nous réjouissons de pouvoir lier le taux de leur financement à leur trajectoire d’émissions CO 2 . La démarche d’impact recueille un intérêt sans cesse grandissant des emprunteurs. L’inclusion de Covenants d’Impact est en voie de devenir incontournable dans les opérations de dette privée ».

A propos de Carax :

Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) est un acteur majeur de l'intermédiation sur les marchés obligataires en Europe.

Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out (LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres et/ou dette senior/obligataire. www.carax.com