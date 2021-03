NetApp rejoint l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One pour devenir le pionnier de la stratégie de course basée sur les données

NetApp Joins Aston Martin Cognizant Formula One Team to Pioneer Data-Driven Racing Strategy (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et basés sur le cloud, et Aston Martin Cognizant Formula One™ ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel, alors que le constructeur automobile de renommée mondiale se prépare pour son retour dans la compétition de Formule 1. Après plus de 60 ans d’absence, la marque automobile britannique revient sur la grille de F1™, soutenue par NetApp, avec un nouvel avantage : une approche innovante de la course utilisant la puissance des données.

Le partenariat avec NetApp renforce l’engagement de l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One à obtenir le meilleur du cloud, en équipant l’équipe avec des données et des services cloud de classe mondiale. Ce partenariat de portée large et ambitieuse se concentrera sur la maximisation des performances, sur et hors piste.

De la piste à l’usine en passant par le cloud, les données utilisées à l’appui des stratégies de course de l’écurie d’Aston Martin Cognizant Formula One seront disponibles en temps réel à l’échelle mondiale. Avec une structure de données optimisée par NetApp, l’équipe sera en mesure d’extraire plus de valeur de leurs données, pour mieux évaluer les performances de la voiture et apporter les améliorations nécessaires avant, pendant et après chaque course.

Cette structure de données contribuera également à réduire les complexités opérationnelles, tout en garantissant la conformité des données, la sécurité, et la protection de la propriété intellectuelle de l’équipe. En standardisant sur NetApp sur toutes les plateformes, l’équipe de course britannique sera en mesure de maximiser l’utilisation des ressources et de supprimer les silos de données inefficaces, permettant ainsi de réorienter les investissements informatiques coûteux vers le développement des voitures et de l’écurie.

« Nous sommes ravis de nous associer à Aston Martin Cognizant Formula One, alors qu’elle se lance dans un parcours de données très ambitieux à la recherche d’une plus grande vitesse, d’une plus grande fiabilité et d’une efficacité inégalée », a confié James Whitemore, directeur du marketing, chez NetApp. « En puisant dans nos 28 années d’innovation centrée sur les données, nous soutenons fièrement l’équipe, alors qu’elle repousse les limites de l’amélioration continue des performances, au-delà de la ligne d’arrivée. »

« Les équipes de Formule 1 ont toujours été des pionnières dans l’analyse des données pour obtenir un avantage concurrentiel, en particulier lorsque les millisecondes font la différence entre la pole position et le fait de commencer quelque part au milieu du peloton », a déclaré Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One. « Le partenariat de l’équipe avec NetApp, aux côtés du partenaire attitré Cognizant, représente une nouvelle étape de notre parcours vers l’amélioration continue. Nous sommes ravis de présenter NetApp, alors que nous nous efforçons de rendre tout ce que nous faisons plus rapide et plus intelligent. En dotant notre brillante équipe des solutions de données de NetApp, à l’avant-garde du secteur, nous inaugurons une nouvelle ère de course, dans laquelle nous pouvons constamment évoluer pour devenir une équipe plus rapide, plus intelligente et plus passionnante. »

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données, et basée sur le cloud, qui permet aux organisations de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d’exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au cloud, qu’ils développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

À propos de l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One

Après plus de 60 ans d’absence de la Formule 1, Aston Martin revient aux courses du Grand Prix en 2021. Avec ses garages arborant l’un des emblèmes les plus réputés au monde, et une équipe de près de 500 hommes et femmes passionnés en son cœur, dont la force réside à la fois dans un héritage riche et une perspective innovante, elle apporte une nouvelle énergie au sport, et est déterminée à bousculer l’ordre établi, pour rivaliser en première ligne.

Notre mission consiste à utiliser la plateforme mondiale du sport automobile pour susciter une nouvelle vague de fans, mettant en valeur la technologie et l’innovation qui sont au centre de notre vie, tout en représentant les valeurs qui résonnent avec le monde en mutation dans lequel nous vivons.

La nouvelle ère de l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One commence ici.

