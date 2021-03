GENÈVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat Croí Laighean Credit Union heeft gekozen voor Temenos front-to-back Software-as-a-Service (SaaS) om zijn digitale bankieren. Deze strategische verschuiving van een legacy on premise systeem naar een community banking-oplossing, mogelijk gemaakt door Temenos SaaS, zal ervoor zorgen dat Croí Laighean de technologie heeft die het nu en in de toekomst nodig heeft om op een gelijk speelveld te concurreren met de grote banken en fintech-uitdagers. Voor Croí Laighean is een sterke aanwezigheid in de gemeenschap en het beste in digitaal bankieren een winnende combinatie die de kredietvereniging zal helpen zich te differentiëren met een dienst die leden aanspreekt en groei ondersteunt.

