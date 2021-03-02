ReViral和联拓生物宣布独家合作和许可协议，旨在中国开发和商业化Sisunatovir

伦敦和三角研究园（北卡罗来纳）、上海和普林斯顿（新泽西）--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ReViral是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现、开发和商业化针对呼吸道合胞病毒（RSV）治疗的创新型抗病毒疗法。联拓生物是一家专注于为中国和亚洲其他主要市场的患者带来颠覆性药物的生物制药公司。二者于今天宣布达成独家合作和许可协议，将在中国大陆、香港、澳门和新加坡地区共同开发和商业化Sisunatovir。作为ReViral的领先候选药物，Sisunatovir是一种用于治疗RSV的小分子药物，目前正在儿童和成人免疫功能低下的患者中进行2期临床试验。

根据协议条款，ReViral将获得1,400万美元的现金首付款，并有资格获得高达1.05亿美元的开发和商业里程碑付款。此外，ReViral在许可地区售出药物的净销售额中可获得低两位数的分层销售分成。联拓生物将负责Sisunatovir在许可地区的开发和商业化，同时ReViral将在其他地区继续负责Sisunatovir的开发和商业化。

“我们很高兴能与联拓生物达成合作，推进Sisunatovir在中国市场的开发，以满足严重RSV感染患者的巨大未满足医疗需求。” ReViral首席执行官Alex Sapir表示，“联拓生物拥有与我们一致的企业愿景，致力于开发和商业化世界一流的疗法。我们期待他们在中国发挥本土的临床和注册方面的优势，有望将Sisunatovir推向这个重要市场。”

“仅在中国，每年就有超过330万儿童和老年人患RSV下呼吸道感染，其中约估计40万患者需要进行住院治疗，” Perceptive Advisors董事总经理兼联拓生物执行主席Konstantin Poukalov表示，“迄今为止，ReViral已经取得了令人瞩目的临床数据，表明Sisunatovir有望成为治疗RSV的一种高效的治疗选择。我们期待与ReViral的合作，尽快将Sisunatovir带给中国患者。”

备注信息

关于ReViral

ReViral是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现、开发和商业化抗病毒疗法，目前主攻呼吸道合胞病毒（RSV）的治疗。公司的主要候选药物Sisunatovir是一种口服融合抑制剂，目前正在进行两项全球2期临床研究评估：一项针对儿童患者，另一项针对成人干细胞移植患者。此外，该公司另有一项N蛋白复制抑制剂项目正处于临床前开发阶段。如需了解详细信息，请访问www.reviral.com。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为中国和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

关于Sisunatovir

Sisunatovir是一种口服融合抑制剂，旨在通过抑制由F介导的病毒与宿主细胞的融合，以阻断RSV复制。近期，美国食品和药物管理局（FDA）授予Sisunatovir快速通道资格。临床前试验表明，Sisunatovir具有出色的安全性和极具吸引力的治疗指标。在1期临床试验中，Sisunatovir达到了目标人体暴露水平，且未发生任何严重不良反应。2018年一项针对健康成年人志愿者的2a 期RSV人体挑战性试验（控制性感染研究）的结果表明，Sisunatovir能明显降低病毒载量和临床症状，且结果具有显著的统计学意义。ReViral近期启动了Sisunatovir针对儿童和高危成人患者的两项国际多中心2期临床研究。

关于呼吸道合胞病毒（RSV）

RSV是一种呼吸道病原体，可在高危人群（如婴儿、免疫功能低下的患者和老年人）中引发严重且威胁生命的下呼吸道感染（LRTI）。 RSV构成了巨大的疾病负担。据美国国立卫生研究院（NIH）估计，在全球范围内每年RSV影响约6,400万人，并造成约16万人死亡。全球每年估计有3,300万5岁以下儿童RSV LRTI病例，其中约300万患儿接受住院治疗，约6万患儿因感染相关并发症而死亡。在中国，RSV是导致各年龄段急性呼吸道感染的主要病原体。目前，尚无针对RSV感染患者的有效治疗选择。