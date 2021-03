CGTN: What Are Generations of Chinese Communists Striving For?

PEKING--(BUSINESS WIRE)--De Communistische Partij van China (CPC), de regerende partij van ‘s werelds meest bevolkte land en de op een na grootste economie, wordt dit jaar 100 jaar. Wat heeft de CPC ertoe aangezet om de afgelopen eeuw tegen de ene uitdaging na de andere te vechten?

“Het oorspronkelijke streven en de missie van Chinese communisten is om geluk te zoeken voor het Chinese volk en verjonging voor de Chinese natie”, zei secretaris-generaal Xi Jinping van het CPC-Centraal Comité in zijn rapport aan het 19e CPC National Congress in oktober 2017.

“Dit fundamentele streven, deze missie, is wat de Chinese communisten inspireert om vooruitgang te boeken”, zei Xi.

