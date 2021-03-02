TAWAZUN策略發展基金公司與TITOMIC有限公司簽署諒解備忘錄，在阿聯合作設立先進的工業規模3D列印製造廠

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tawazun與澳洲公司TITOMIC簽署諒解備忘錄(MOU)，旨在評估雙方成立合資企業的潛力，以在當地建立一條生產先進3D列印技術的生產線，為阿拉伯聯合大公國以航太、國防油氣和採礦為主的多個產業生產工業規模的大型產品和零件。

TITOMIC是澳洲上市公司(ASX:TTT)，該公司利用可減少碳足跡的積層製造（3D列印）專利技術、機器人自動化、工業4.0，以及特殊材料專長，打造高效能產品並解決複雜的工程難題。

先進科技積層製造（3D列印）工廠將採用下一代工業4.0方法和工業規模的自動化生產，使用包括鈦在內的高效能金屬合金，以用於各種產業應用。雙方可望成立的合資企業將為該地區提供工業規模的3D列印能力。此外，3D列印和製造廠還將充當TITOMIC產品的分銷商和售後服務中心。

諒解備忘錄由TITOMIC有限公司董事長Andreas Schwer博士和SDF創業投資總監Mohamed Musabah Al Mazrouei簽署。

策略發展基金(SDF)是Tawazun經濟委員會的投資部門，透過對當地和國際合作夥伴關係進行股權投資以及為阿聯私人部門提供發展資金，專注於阿聯策略性產業的財務回報和經濟影響。

關於Tawazun經濟委員會：

Tawazun經濟委員會(Tawazun Economic Council, “Tawazun”)成立於1992年，已經在12個產業部門創建了超過111家公司和投資工具，現已成為推動阿聯經濟成長以及國防與安全產業發展的力量。

Tawazun透過Tawazun經濟計畫(Tawazun Economic Program)和策略發展基金(Strategic Development Fund)提升經濟價值，透過全球和當地的合作夥伴關係來促進生態系統的成長和人類能力的發展，並透過國防和安全研發生態系統來加強科技和創新能力。

關於TITOMIC有限公司：

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.titomic.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。