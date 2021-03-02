TAWAZUN战略发展基金公司与TITOMIC有限公司签署谅解备忘录，在阿联酋联手打造先进的工业规模3D打印制造厂

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tawazun与澳大利亚公司TITOMIC签署了一份谅解备忘录(MOU)，旨在评估双方成立合资企业的潜力，以在当地建立一条生产先进3D打印技术的生产线，为阿联酋以航空航天、国防油气和采矿为主的多个行业生产工业规模的大型产品和部件。

TITOMIC是一家澳大利亚上市公司(ASX:TTT)，该公司利用可减少碳足迹的增材制造（3D打印）专利技术、机器人自动化、工业4.0，以及特种材料专长，来打造高性能产品并解决复杂的工程难题。

先进技术增材制造（3D打印）工厂将采用下一代工业4.0方法和工业规模的自动化生产，使用包括钛在内的高性能金属合金，以用于各种行业应用。双方有望成立的合资企业将为该地区提供工业规模的3D打印能力。此外，3D打印和制造厂还将充当TITOMIC产品的分销商和售后服务中心。

谅解备忘录由TITOMIC有限公司董事长Andreas Schwer博士和SDF风险投资总监Mohamed Musabah Al Mazrouei签署。

战略发展基金(SDF)是Tawazun经济委员会的投资部门，通过对当地和国际伙伴关系进行股权投资以及为阿联酋私营部门提供发展资金，专注于阿联酋战略性行业的财务回报和经济影响。

关于Tawazun经济委员会：

Tawazun经济委员会(Tawazun Economic Council, “Tawazun”)成立于1992年，已经在12个行业领域创建了超过111家公司和投资工具，现已成为阿联酋经济增长以及国防与安全产业发展的推动力量。

Tawazun通过Tawazun经济计划(Tawazun Economic Program)和战略发展基金(Strategic Development Fund)推动经济价值的提升，通过全球和当地的合作伙伴关系促进生态系统的增长和人类能力的发展，并通过国防和安全研发生态系统增强技术和创新能力。

关于TITOMIC有限公司：

如需了解更多信息，请访问：www.titomic.com。

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