NetApp une-se à equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant para ser a pioneira em estratégia de corrida baseada em dados

NetApp Joins Aston Martin Cognizant Formula One Team to Pioneer Data-Driven Racing Strategy (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, e a Aston Martin Cognizant Formula One™ anunciaram hoje uma parceria plurianual enquanto a mundialmente famosa empresa automobilística se prepara para seu retorno à Fórmula 1. Após mais de 60 anos afastada, a marca britânica de automóveis retorna à grade da F1™, suportada pela NetApp, com uma nova vantagem: uma abordagem inovadora para corridas utilizando o poder dos dados.

A parceria com a NetApp reforça o compromisso da equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant em aproveitar o melhor da nuvem, aparelhando a equipe com serviços de dados e nuvem de classe mundial. Ampla e ambiciosa em alcance, a parceria irá focar em maximizar o desempenho dentro e fora das pistas.

Da pista à fábrica até a nuvem, os dados utilizados para informar as estratégias de corrida da equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant estarão disponíveis em tempo real em uma escala global. Com uma malha de dados alimentada pela NetApp, a equipe poderá extrair mais valor dos seus dados para melhor mensurar o desempenho do carro e tratar de modificações necessárias antes, durante e após cada corrida.

Esta malha de dados também ajudará a reduzir complexidades operacionais, enquanto garante conformidade, segurança e proteção da propriedade intelectual da equipe. Ao utilizar o padrão NetApp em todas as plataformas, a equipe britânica de corrida poderá maximizar a utilização de recursos e remover silos de dados ineficientes, permitindo que dispensiosos investimentos em TI sejam revertidos para o desenvolvimento do carro e da equipe.

“Estamos empolgados com a parceira com a equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant, no momento que ela embarca em uma jornada de dados altamente ambiciosa na busca de maior velocidade, maior confiabilidade e eficiência inigualável”, disse James Whitemore, diretor de marketing da NetApp. “Utilizando nossos 28 anos de inovação centrada em dados, estamos orgulhosos de apoiar a equipe, à medida que ela ultrapassa as fronteiras da melhoria contínua de desempenho além da linha de chegada”.

“As equipes de Fórmula 1 sempre foram pioneiras em analisar dados para obter vantagem competitiva, especialmente quando milissegundos significam a diferença entre a pole position e a posição de largada no meio do grupo”, afirmou Otmar Szafnauer, diretor executivo e chefe da equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant. “A parceria da equipe com a NetApp, juntamente com sua parceira de título Cognizant, representa um novo estágio em nossa jornada de melhorias contínuas. Estamos empolgados para introduzir a NetApp enquanto nos empenhamos em tornar mais rápido e mais inteligente tudo que fazemos. Ao empoderar nossa brilhante equipe com as soluções de dados da NetApp líderes no setor, estamos inaugurando uma nova era de corridas onde podemos constantemente evoluir para ser uma equipe mais rápida, mais inteligente e mais empolgante”.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, a logo NETAPP, e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc.

Sobre a equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant

Após mais de 60 anos longe da Fórmula 1, a Aston Martin retorna aos Grandes Prêmios em 2021. Com um dos emblemas mais icônicos no mundo acima das garagens e uma equipe de quase 500 homens e mulheres apaixonados de coração, esta é uma equipe com uma rica herança e uma nova perspectiva – trazer uma nova energia ao esporte com uma determinação de mexer com a ordem e competir na linha de frente.

Nossa missão é utilizar a plataforma global do automobilismo para engajar uma nova onda de fãs – exibindo a tecnologia e a inovação que vivem em nosso núcleo, representando os valores que ressoam com o mundo em mudança no qual vivemos.

A nova era da equipe de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant começa aqui.

www.astonmartinf1.com

