Em Parceria com a IDEMIA, Banco de Brasília Lança Cartão Dux Visando Oferecer uma Experiência Exclusiva aos Clientes

Direcionado a clientes de alta renda, o Dux irá proporcionar experiências premium, como serviço especializado de recepção; serviços de consultoria; planejamento de viagens; reserva de passeios e atividades de lazer no exterior; cardápios exclusivos em restaurantes; acesso ilimitado às salas VIP do Aeroporto de Brasília; e acesso a milhares de salas VIP brasileiras e internacionais através do programa Loungekey.

"Estamos felizes em anunciar a chegada do Dux a nossos clientes premium. O BRB dá agora mais um importante passo para diversificar seu portfólio, se consolidando como um banco moderno, ágil, completo e inovador", afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

"A IDEMIA sente o prazer de conceber cartões de metal exclusivos a clientes BRB, com a promessa de uma experiência de pagamento de alto nível com base em tecnologia inovadora. Estamos confiantes de que a tecnologia de ponta da IDEMIA e os produtos de pagamento premium irão ajudar o BRB em sua trajetória de inovação", afirmou Marcelo Annarumma, Vice-Presidente Sênior da IDEMIA para a América Latina. "Os cartões de pagamento não são mais uma mera ferramenta de pagamento no Brasil, mas refletem também o estilo de vida - por meio de seu material de alta qualidade, estilo superior, design e efeitos artesanais que remetem a um quociente de exclusividade", concluiu Marcelo.

O cartão Dux também oferece vantagens especiais para o segmento, como benefícios do programa de relacionamento BRB: pontos que não expiram; um acúmulo de 4 pontos para cada dólar gasto em compras; e 5 pontos para cada dólar gasto nos primeiros 12 meses após o lançamento do produto. Os pontos podem ser resgatados nos programas Latam Pass, Smiles e InMais ou para reembolso de faturas. Os clientes que pagam com o cartão Dux também têm condições e descontos exclusivos em dezenas de estabelecimentos, como descontos na locação de aeronaves e helicópteros.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, oferece um ambiente seguro para que os cidadãos e os consumidores possam realizar suas atividades cotidianas essenciais (como pagar, conectar e viajar), tanto no espaço físico como digital.

Proteger nossa identidade se tornou algo crucial para viver no mundo de hoje. Ao promover a Identidade Aumentada, uma identidade que protege a privacidade e a confiança, enquanto garante transações seguras, autentificadas e verificáveis, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um dos nossos maiores bens – nossa identidade – tanto para pessoas como para objetos, quando e onde a segurança for importante. Oferecemos Identidade Aumentada a clientes internacionais dos setores financeiro, de telecomunicações, identificação, segurança pública e Internet das Coisas (IoT). Com quase 15.000 empregados em todo o mundo, a IDEMIA presta serviços a clientes em 180 países. Para mais informação, acesse www.idemia.com ou siga @IDEMIAGroup no Twitter.

Sobre o BRB

O BRB atua como um banco público sólido, ágil, moderno, eficiente e rentável, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano, da geração de emprego e renda bem como da melhoria da qualidade de vida regional, em linha com a melhor governança e práticas de gestão e aos princípios e valores éticos.

Com mais de 800 mil clientes ativos, possui 138 agências em todas as regiões do Distrito Federal e entorno, além de presença nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins.

Além do número de agências, são 141 correspondentes bancários (Conveniência BRB) e 585 terminais de autoatendimento, complementados por mais de 40 mil terminais de autoatendimento na rede 24 horas, garantindo a cobertura do BRB em todo o território nacional.

Mediante seu banco digital, Nação BRB FLA, em parceria com o Flamengo, já está presente em 23 estados, nos cinco continentes e em mais de 60% dos municípios do país.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.