CMG-Chef: TV-Show über „Traditionelle chinesische Literatur“ offenbart Seele Chinas

Der neue TV-Show-Hit „Traditionelle chinesische Literatur" fördert die traditionelle chinesische Kultur und kann der Welt chinesische Geschichten hervorragend vermitteln, so Shen Haixiong, Präsident der CMG (China Media Group) am Montag.

Die CMG-Produktion interpretiert traditionelle chinesische Literatur und weckt die Literatur des Landes mit kurzen Theaterstücken zum Leben.

Die Show feierte am 12. Februar, am ersten Tag des chinesischen Jahres, ihre Premiere. Sie stellte dabei einen Rekord auf und wurde in den chinesischen sozialen Medien zu einem vielbeachteten Thema.

„Dies entspricht überhaupt nicht unseren Erwartungen“, schrieb Shen Haixiong in einem Artikel unter dem Titel „Warum wir das Programm ,Antike chinesische Literatur' erstellten“, der in der fünften Ausgabe von Qiushi, einem Flaggschiffmagazin des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas), veröffentlicht wurde.

Shen Haixiong erläuterte, dass die tiefgründige chinesische Kultur für einen Zeitraum von 5.000 Jahren ihren Erfolgskurs fortgesetzt hat und noch immer von Vitalität geprägt ist, indem sie anerkennt, dass der Schlüssel bei dem chinesischen Volk liegt, das traditionelle Stücke ehrt und von Generation zu Generation weiterreicht.

„Die exzellente traditionelle Kultur verkörpert den Ursprung und die Seele der chinesischen Nation“, erläuterte er und fügte hinzu, dass wenn traditionelle Kultur unerreichbar bliebe, das chinesische Volk im Laufe der Zeit seines Grundwesens beraubt würde.

Durch die Show erhielt das Publikum Zugang zu kulturellen Schätzen und unterschiedliche Altersgruppen erhielten Verständnis. Sie versetzte das Publikum auch in die Lage, die chinesische Kultur wertzuschätzen und zu würdigen, so Shen Haixion.

Xi Jinping, der chinesische Präsident, stellte einst fest, dass es sich bei der exzellenten traditionellen Kultur um die tiefgründigste sanfte kulturelle Macht des Landes und den Boden handelt, auf dem der Sozialismus mit seinen chinesischen Besonderheiten gründet.

CMG hat der Förderung traditioneller Kultur durch eine Vielzahl an Produktionen, etwa „Unvergängliche traditionelle Kultur“, „Chinesische Lyrikbesprechung“ und „Nationale Schätze“, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Mehrere Programme wurden im In- und Ausland populär.

„Großartige Kultur ist die einheitliche Sprache der Menschheit und traditionelle chinesische Kultur stellen eine einzigartige Möglichkeit dar, um chinesische Geschichten gut erzählen zu können", so Shen Haixiong.

Er fügte hinzu: „Da sich das heutige China dem Zentrum der Weltbühne immer mehr annähert, kann traditionelle Kultur ein bedeutender Vorteil für unsere Zivilisation sein, wenn wir uns mit anderen Teilen der Welt austauschen und gegenseitig voneinander lernen können."

