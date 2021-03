Chefe da CMG: programa de TV de "Literatura Chinesa Antiga" revela a alma da nação

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--O novo programa de sucesso da televisão de "Literatura Chinesa Antiga" promoveu a cultura tradicional chinesa e se saiu bem ao contar histórias chinesas para o mundo, disse Shen Haixiong, o presidente do China Media Group (CMG) na segunda-feira.

A produção da CMG interpreta os livros chineses antigos e traz os clássicos à vida com pequenas peças encenadas.

O programa estreou no dia 12 de fevereiro, o primeiro dia do Ano Novo Chinês, e bateu recordes de audiência em sua categoria, tornando-se o tópico do momento nas redes sociais chinesas.

"Não está fora de nossas expectativas", escreveu Shen em um artigo intitulado "Por que criamos o programa de 'Literatura Chinesa Antiga'", que foi publicado na quinta edição da Qiushi, a principal revista do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC).

Shen disse que a profunda cultura chinesa foi levada adiante por 5.000 anos e ainda está cheia de vitalidade, observando que a chave para isso está no povo chinês que honra os clássicos antigos e tenta transmiti-los de geração em geração.

"Uma cultura tradicional excelente é a raiz e a alma da nação chinesa", ele disse, acrescentando que se os clássicos fossem inacessíveis, o povo chinês teria perdido a sua essência com o passar do tempo.

O programa deu ao público acesso a tesouros culturais e os tornou entendíveis para pessoas de diferentes faixas etárias, e isso possibilitou que essas pessoas pudessem apreciar e desfrutar da cultura chinesa, disse ele.

O presidente chinês, Xi Jinping, certa vez mencionou que a excelente cultura tradicional é a mais profunda influência cultural do país e o solo onde o socialismo com características chinesas está enraizado.

A CMG deu especial atenção à promoção da cultura antiga através de várias produções, como "Clássicos eternos", "Conferência de Poesia Chinesa" e "Tesouro Nacional". Vários programas viram sua popularidade crescer, tanto em casa quanto no exterior.

"Uma cultura excelente é o idioma comum da humanidade e os clássicos chineses tradicionais são uma fonte única para se contar bem as histórias chinesas", escreveu Shen.

Ele acrescentou: "À medida que a China de hoje se aproxima do centro do palco mundial, os clássicos tradicionais podem ser uma grande vantagem para a nossa civilização, quando trocamos experiências e aprendemos mutuamente com outras partes do mundo".

