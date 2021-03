BEIJING--(BUSINESS WIRE)--De nieuwe populaire televisieshow “Ancient Chinese Literature” heeft de traditionele Chinese cultuur gepromoot en deed het goed in het vertellen van Chinese verhalen aan de wereld, zei Shen Haixiong, de president van China Media Group (CMG) maandag.

De CMG-productie interpreteert oude Chinese boeken en brengt klassiekers tot leven met korte toneelstukken.

De show ging in première op 12 februari, de eerste dag van het Chinese Nieuwjaar, en heeft recordcijfers behaald in zijn categorie en is een hot topic geworden op Chinese sociale media.

‘Het is niet buiten onze verwachting’, schreef Shen in een artikel met de titel ‘Waarom we het programma’ Ancient Chinese Literature ‘hebben gemaakt’, dat werd gepubliceerd in de vijfde uitgave van Qiushi, het vlaggenschip magazine van de Communistische Partij van China (CPC). Centraal Comité.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.