D’après le dirigeant de CMG, l’émission de télévision "Ancient Chinese Literature" révèle l’âme de la nation

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--La nouvelle émission de télévision à succès "Ancient Chinese Literature" a valorisé la culture chinoise traditionnelle et a réussi à raconter des histoires chinoises au monde, a déclaré lundi Shen Haixiong, le président de China Media Group (CMG).

La production de CMG interprète d’anciens livres chinois et donne vie à des classiques avec de mini-pièces de théâtre.

Diffusée pour la première fois le 12 février, premier jour du Nouvel an chinois, l’émission a enregistré des records d'audience dans sa catégorie, devenant un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux chinois.

« Cela ne va pas à l'encontre de ce que nous espérions », a écrit M. Haixiong dans un article intitulé "Why we created the program 'Ancient Chinese Literature'", qui a été publié dans la cinquième édition de Qiushi, le magazine phare du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

M. Haixiong a expliqué que la riche culture chinoise a évolué pendant 5 000 ans et qu’elle est toujours pleine de vitalité, faisant remarquer que la clé repose sur le fait que le peuple chinois honore les anciens classiques et les transmet de génération en génération.

« Une excellente culture traditionnelle est la racine et l'âme de la nation chinoise », a-t-il déclaré, ajoutant que si les classiques étaient inaccessibles, le peuple chinois aurait perdu leur substance au fil du temps.

L’émission a permis au public d’accéder à des trésors culturels et les a rendus compréhensibles pour des personnes de groupes d’âge différents, leur permettant d’apprécier et de savourer la culture chinoise, a-t-il précisé.

Le président chinois Xi Jinping a un jour fait remarquer que l’excellente culture traditionnelle est la soft power culturelle la plus profonde du pays, et le terreau sur lequel est ancré le socialisme avec des caractéristiques chinoises.

CMG a accordé une attention particulière à la promotion de la culture ancienne grâce à plusieurs productions comme "Everlasting Classics," "Chinese Poetry Conference" et "National Treasure". Plusieurs programmes ont trouvé la popularité en interne mais aussi à l’étranger.

« Une excellente culture constitue la langue commune de l’humanité, et les classiques chinois traditionnels sont une source unique pour bien raconter des histoires chinoises », a déclaré M. Haixiong.

Il a ajouté : « Alors que la Chine d'aujourd’hui se rapproche du centre de la scène mondiale, les classiques traditionnels peuvent représenter un avantage majeur pour notre civilisation lorsque nous échangeons avec d’autres parties du monde et apprenons les uns des autres. »

https://news.cgtn.com/news/2021-03-01/CMG-chief-Ancient-Chinese-Literature-TV-show-reveals-nation-s-soul-YhloLGL80o/index.html

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.