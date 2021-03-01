聯想將成為2021紅牛Illume Image Quest大賽主贊助商

北卡羅來納州莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最大的極限運動攝影大賽「紅牛Illume®」(Red Bull Illume®)將於2021年再度來襲，全球技術領導者聯想™將成為其獨家計算技術贊助商。大賽作為極限運動攝影作品的卓越展示平臺，預計將再次收到來自世界各地的數萬份參賽作品，包括一些創意性罕見的極限運動影像。在本次兩年期合作關係確立後，聯想將透過多種形式參與本次大賽，包括品牌廣告投放和產品置入、線上和線下內容中的標誌合併、決賽選手和獲獎者獎品，以及將精彩絕倫的參賽影像用於宣傳等。

透過更智慧的技術，聯想為所有人呈現更具包容性和令人鼓舞的世界，基於此，聯想在今年贊助設立了Best of Instagram類別，並且向所有人開放。不同於大賽其他九大類別，聯想Best of Instagram的決賽入圍者和該類別獲獎者將透過公眾投票選出，而其他類別的獲獎者則由全球50位攝影和數位專家組成的評審團選出。從2021年3月1日到7月31日，每月都會公布由內部評審團預先挑選的各五張靜態和動態照片，以供社群投票。每月的優勝作品將成為紅牛2021 Illume Image Quest大賽正式入圍作品；最終的網路投票將從這些入圍作品中選出最佳靜態照片和最佳動態照片，並成為聯想Best of Instagram類別獲獎作品。任何人都可以在Instagram上提交自己拍攝的動態或靜態照片，只要以@redbullillume並#rbi21submission為標籤即可參與角逐。

2021年紅牛Illume Image Quest大賽總冠軍將由國際評審團從所有類別的獲獎作品中選出。大賽共設十個類別，旨在展現當今專業和業餘內容創作者背後真實的生活方式和文化，以及他們對攝影技術的執著追求。每屆大賽都會湧現出前所未有的新創意，而本屆大賽也必定迎來眾多極限運動影像內容創作方面突破性的新作品。

作為Red Bull Illume的官方獲獎者，除了可獲得應得的行業知名度外，其作品還將印製在巨大的燈箱上，參與全球巡迴展。獲獎者還將獲得獎品，內含獎盃和最新的聯想產品，以幫助更多的創意性自我表達。獲獎作品將被收錄在紅牛Illume官方攝影集中，並按照計劃將於2021年11月舉行的頒獎典禮上進行展示，紅牛Illume Image Quest大賽創辦人Ulrich Grill屆時也將出席。

聯想PC和智慧設備全球消費者行銷副總裁Matt Bereda表示：「聯想很榮幸成為第六屆紅牛Illume Image Quest大賽贊助商，大賽將攝影師和內容創作者齊聚一堂，讓他們充滿勇氣的作品不斷激勵著我們。我們觀察到，我們的許多消費類PC、智慧家庭和平板電腦客戶都是熱情洋溢的攝影愛好者。他們喜歡攝影和數位敘事，但並非所有人都是以攝影為職業的專業人士——他們只是喜歡捕捉和增強影像，與他人分享並將照片掛在牆上。如果說當下的疫情新常態對我們自身和我們的世界有所啟發，那就是人類極富韌性，而我們的技術則極富適應性，透過共同的創意追求與他人建立有意義的連結是生活中真正重要的亮點。」

紅牛Illume創辦人Ulrich Grill表示：「紅牛Illume大賽堪稱極限運動攝影界的奧斯卡獎，聯想能夠贊助2021年的比賽，讓我們倍感自豪。此項比賽旨在表揚製作獨一無二影像的創造力和辛勤工作，而聯想為內容創作者提供表達其獨特想法所需要的工具。」

對變革性體驗的不懈追求，以及使用創新技術來突破極限，這些相同點使紅牛Illume和聯想成為完美的合作搭檔。意義深遠的創新對於推動照片技術的發展及鞏固影像捕捉作為一種藝術形式至關重要。同樣，聯想的創新技術也為數位創作者提供更好的照片管理和增強體驗以及更智慧的技術，使他們能夠為更有創意的世界構建更大的圖景——使消費產品、服務和軟體解決方案更加適應現代內容創作者的獨特需求。

本次大賽的參賽作品提交時間為2021年3月1日至7月31日。任何人都可以免費參加，並在redbullillume.com上參與投票。如需查看歷屆大賽的獲獎圖片，請按此處存取圖庫。

關於聯想

聯想(Lenovo)(HKSE: 992)(ADR:LNVGY)是一家年收入高達500億美元的《財星》世界500大公司，擁有63,000名員工，業務遍及全球180個市場。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們研發出眾多世界級的創新技術，以建設一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化社會。聯想致力於持續研究、設計與製造全球最完備的端對端智慧設備與智慧基礎架構產品組合，引領和賦能智慧化新時代的轉型變革，為全球億萬消費者打造更好的體驗和機會，攜手成就未來。如需瞭解更多公司資訊，請造訪https://www.lenovo.com，或在LinkedIn、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram和微博上關注我們，或者透過StoryHub取得聯想最新動態。

關於紅牛Illume

2021年第六屆Image Quest大賽將彙集來自世界各地的攝影師和內容創作者的精彩作品。2019年，來自世界各國的數千名創作者提交了創紀錄的59,551張照片。參賽作品提交時間為2021年3月1日至7月31日，可在redbullillume.com和Instagram上進行參與。由50位照片編輯和數位專家組成的評審團將選出入圍者、組別優勝者和總冠軍，獲獎結果將在2021年11月舉行的頒獎典禮上揭曉。請在Instagram、Facebook、Twitter、YouTube和Pinterest上關注我們。

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