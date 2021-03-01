武田將把四種日本糖尿病產品轉讓給帝人製藥株式會社

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(TOKYO:4502) (NYSE:TAK)（「武田」）今天宣佈，公司已簽署協議，以1330億日圓的價格將日本多個非核心產品組合的資產、行銷權及最終的行銷授權轉讓給總部位於東京的帝人製藥株式會社（「帝人製藥」），此交易尚需達成特定的法律和監管成交條件。

擬轉讓給帝人製藥的組合包括在日本銷售的四種非核心第2型糖尿病產品（Nesina®、Liovel®、Inisync®和Zafatek®），這些產品在2019會計年度的總銷售額約為308億日圓。儘管資產轉移涵蓋的產品在迎合日本病患需求方面繼續扮演重要角色，但它們不屬於武田全球長期成長策略選定的五大核心業務領域，即胃腸病學(GI)、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學。

武田日本製藥業務部門總裁Masato Iwasaki表示：「這筆交易有助於我們在日本集中力量，在武田的五大核心業務領域推動開發和提供高度創新的產品。我們期待保持與帝人製藥的密切合作，繼續代表他們生產和供應這些有價值的產品，為日本和世界各地的人們享受更健康、光明的未來做出更大貢獻。」

武田財務長Costa Saroukos表示：「此次宣布的消息建立在武田繼續履行其業務和財務承諾的基礎上，即改善我們的產品組合以促進成長，償還長期債務，同時為世界各地的病患提供改變一生的治療產品。我們相信，帝人製藥擁有第2型糖尿病領域的專長，是充分發揮這些可靠產品的價值並確保日本病患不間斷地獲得治療藥品的理想合作夥伴。」

武田計畫利用出售所得的款項減少債務，加速去槓桿化，以邁向在2021-2023會計年度內達到淨債務/調整後EBITDA為2倍的目標。

武田繼續保持撤資策略的動力，已超過其既定的脫售100億美元非核心資產的目標。包括這筆交易在內，武田自2019年1月以來已宣佈了12筆交易，總價值約達129億美元。

關於交易詳情，請參閱以下附件。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TOKYO: 4502) (NYSE: TAK)是總部位於日本、以價值為導向的研發驅動型全球生物製藥業領袖，秉承我們對病患、員工和地球的承諾，致力於發現和提供改變一生的療法。武田的研發努力專注於腫瘤、罕見基因和血液病、神經科學和胃腸病(GI)。我們還對血漿衍生療法和疫苗進行有目標性的研發投資。我們正致力於開發高度創新的藥物，經由推進新治療方案的未開發領域，利用我們強化的合作研發引擎和能力，創造強大、模式多樣化的產品線，進而為改變人們的生活貢獻力量。我們的員工致力於改善病患的生活品質，與近80個國家的醫療領域合作夥伴攜手合作。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.takeda.com。

重要提示

就本文而言，「新聞稿」指本文件、任何口頭陳述、任何問答會議，以及武田藥品工業株式會社（「武田」）就本新聞稿相關內容進行討論或分發的任何書面或口頭資料。本新聞稿（包括任何口頭簡報和與此有關的任何問答）並非是也不構成、代表或形成任何出價購買、以及收購、註冊、交換、銷售或處置任何證券的任何要約、邀請或徵集，或在任何司法管轄區徵集任何投票或批准之一部分。不得憑藉本新聞稿公開發售任何股票。除非根據1933年《美國證券法》及其修訂進行登記或由此取得豁免，否則不得在美國配售任何證券。本新聞稿（連同任何可能向接收者提供的進一步資訊）僅用於為接收者提供資訊參考用途（並非用於評估任何投資、收購、處置或任何其他交易）。任何不遵守上述限制的行為可能會違反適用證券法。

武田透過投資而直接或間接持有的公司均為獨立的實體。在本新聞稿中，有時出於方便的目的，使用「武田」作為武田及其子公司的統稱。同樣，像「我們」和「我們的」這類詞語也是子公司的統稱或代表公司的員工。這些表述也用於沒有實際意義、不涉及某個特定的公司或某些公司的場合。

前瞻性陳述

本新聞稿及與之相關的所分發的任何資料可能含有與武田未來業務、未來狀況和經營業績有關的前瞻性陳述、看法或意見，包括武田的預估、預測、目標和計畫。前瞻性陳述常常包含但不限於「目標」、「計畫 」、「認為 」、「希望 」、「繼續 」、「預計 」、「旨在 」、「打算 」、「確保 」、「將 」、「可能 」、「應 」、「會 」、「或許 」、「預期 」、「估計 」、「預測 」或類似表述或其否定形式。這類前瞻性陳述係根據對眾多重要因素的假設，包括以下所提假設，它們可能會導致實際結果與前瞻性陳述中所表述或暗指的結果發生重大偏差：武田全球業務所面臨的經濟形勢，包括日本、美國的整體經濟狀況；競爭壓力和發展情況；適用法律法規的變化；產品開發專案的成功或失敗；監管當局的決策或做出決策的時機；利率和匯率的波動；有關已售產品或候選產品安全或功效的索賠或疑問；包括新冠疫情在內的健康危機對武田及其客戶和供應商的影響，包括武田營運所在國的外國政府，或對其業務其他方面的影響；已收購公司合併後整合措施的時機和影響；處置武田非核心業務營運資產的能力和時機；以及武田最近向美國證券交易委員會遞交的Form 20-F年報和其他報告中所列其他因素，具體請查閱武田網站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov。除非法律或證券交易所規定要求，武田沒有任何義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或公司可能發佈的任何其他前瞻性陳述。歷史業績並不能代表未來業績，而且本新聞稿中的武田業績或聲明並不能暗示，也並非是武田對未來業績的預估、預測、保證或推測。

附件

關於在日本將四種糖尿病藥物轉讓給帝人製藥株式會社的交易詳情

武田藥品工業株式會社（「武田」）今天決定將日本的四種第2型糖尿病藥品品牌組合（Nesina、Liovel、Inisync和Zafatek，統稱為「被轉讓品牌」）的行銷權轉讓給帝人製藥株式會社（「帝人製藥」），且最終還將轉讓與之相關的行銷授權和資產（「資產轉讓」），並已與帝人株式會社（Tenjinn Limited,「“帝人」）和帝人製藥(Teijin Pharma)簽署資產購買協定。

1. 資產轉讓的理由

此交易延續了武田促使其資產組合最佳化以利成長的強勁動力，繼續在胃腸病學、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學等重點業務領域發現並提供改變生活的治療產品。脫售的資產組合儘管可以解決病患的關鍵需求，但不屬於武田全球長期成長所指定的核心業務領域。

武田計畫利用出售所得的款項減少債務，加速去槓桿化，以邁向在2021-2023會計年度內達到淨債務/調整後EBITDA為2倍的目標。

武田繼續保持撤資策略的動力，已超過其既定的脫售100億美元非核心資產的目標。武田自2019年1月以來已宣佈了12筆交易，總價值約達129億美元。

2. 資產轉讓概述

(1) 最近會計年度被轉讓品牌的銷售情況

308億日圓（截至2020年3月31日的會計年度在日本的銷售情況）

(2) 資產轉讓的價格

1330億日圓

* 價格包括產品庫存的轉讓價格。資產轉讓的價格將根據資產轉讓完成之日的產品庫存價值進行調整。

3. 關於資產轉讓的受讓人帝人製藥的概述

(1) 公司名稱 帝人製藥株式會社(Teijin Pharma Limited) (2) 地點 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585, Japan (3) 代表 總裁Ichiro Watanabe (4) 業務範圍 醫療藥品的研發、製造、銷售和行銷 (5) 資本 100億日圓（截至2020年3月31日） (6) 成立日期 2002年4月15日 (7) 淨資產 525.07億日圓（截至2020年3月31日） (8) 總資產 1023.64億日圓（截至2020年3月31日） (9) 大股東及持股比例 帝人株式會社(Teijin Limited) 100% (10) 與武田的關係 資本關係 無 人員關係 無 業務關係 武田製藥美國公司（武田的合併子公司）在美國簽署了ULORIC®授權合約，這是用於治療痛風病患之高尿酸血症的產品 針對醫藥原料的交易。 武田的關係人 無

4. 時間表

(1) 董事會委託董事決定資產轉讓的日期 2021年2月26日 (2) 資產轉讓協議的執行日期 2021年2月26日 (3) 資產轉讓完成日期 2021年4月1日（計畫）

5. 未來展望

在2021會計年度執行和完成資產轉移後，武田預期可歸屬於公司所有者的所得稅前報告利潤和淨利潤分別增加約1300億日圓和900億日圓。由於出售資產是異常的非經常性收益，與持續經營無關，因此不會對核心營業利潤或核心淨利潤產生影響。武田將在訂於2021年5月公佈的2020會計年度財務業績中宣佈2021會計年度全年綜合財務預測。

6. 其他

此項資產出售將為武田的撤資計畫提供支撐，該計畫的重點是資產組合最佳化，以符合全球長期成長策略，並為病患提供關鍵產品的不間斷供應。

武田、帝人和帝人製藥已簽署生產和供應協定及配銷協定，根據該協定，武田將繼續生產並供應產品，並為帝人製藥提供配銷通路。武田將暫時繼續持有被轉讓品牌的行銷授權，行銷授權的轉移時間將在稍後確定。資產轉移不涉及武田員工的轉移。

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