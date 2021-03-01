武田将把四款日本糖尿病产品转让给帝人制药株式会社

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(TOKYO:4502) (NYSE:TAK)（“武田”）今天宣布，公司已签署协议，以1330亿日元的价格向总部位于东京的帝人制药株式会社（“帝人制药”）转让日本多个非核心产品组合的资产、营销权，且最终将转让营销授权，此交易尚需达成特定的法律和监管成交条件。

拟转让给帝人制药的组合包括在日本销售的四款非核心2型糖尿病产品（Nesina®、Liovel®、Inisync®和Zafatek®），这些产品在2019财年的总销售额约308亿日元。尽管资产转移涵盖的产品在满足日本患者需求方面继续发挥重要作用，但它们不属于武田全球长期增长战略确定的五大核心业务领域，即胃肠病学(GI)、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学。

武田日本制药业务部门总裁Masato Iwasaki表示：“这笔交易有助于我们在日本集中力量在武田的五大核心业务领域推动开发和交付高度创新的产品。我们期待保持与帝人制药的密切合作，继续代表他们生产和供应这些有价值的产品，为日本和世界各地的人们享受更健康、光明的未来做出更大贡献。”

武田首席财务官Costa Saroukos表示：“此次宣布的消息建立在武田继续履行其业务和财务承诺的基础上，即优化我们的产品组合以促进增长，偿还长期债务，同时为世界各地的患者提供改变生活的治疗产品。我们相信，帝人制药拥有2型糖尿病领域的专长，是充分发挥这些可靠产品的价值并确保日本患者不间断的获得治疗药品的理想合作伙伴。”

武田计划利用出售所得的款项减少债务，加速去杠杆化，以实现在2021-2023财年内达到净债务/调整后EBITDA为2倍的目标。

武田继续保持资产剥离战略的势头，已超过其确定的剥离100亿美元非核心资产的目标。包括这笔交易在内，武田自2019年1月以来已宣布了12笔交易，总价值约达129亿美元。

关于交易详情，请参阅以下附件。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TOKYO: 4502) (NYSE: TAK)是一家总部位于日本、以价值为导向的研发驱动型生物制药业领袖，致力于秉承我们对患者、员工和地球的承诺，发现和交付改变人生的疗法。武田的研发努力专注于肿瘤、罕见基因和血液病、神经科学和胃肠病(GI)。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物，通过推进新治疗方案的前沿，利用我们增强的协作研发引擎和能力，创造强大的、模式多样化的产品线，为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质，与近80个国家的医疗领域合作伙伴携手合作。如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

重要提示

就本文而言，“新闻稿”指本文件、任何口头陈述、任何问答会议，以及武田药品工业株式会社（“武田”）就本新闻稿相关内容进行讨论或分发的任何书面或口头资料。本新闻稿（包括任何口头简报和与此有关的任何问答）并非是也不构成、代表或形成任何出价购买、以及收购、注册、交换、销售或处置任何证券的任何要约、邀请或征集，或在任何司法管辖区征集任何投票或批准之一部分。不得凭借本新闻稿公开发售任何股票。除非根据1933年《美国证券法》及其修订进行登记或由此取得豁免，否则不得在美国配售任何证券。本新闻稿（连同任何可能向接收方提供的进一步信息）仅用于为接收方提供信息参考用途（并非用于评估任何投资、收购、处置或任何其他交易）。任何不遵守上述限制的行为可能会违反适用证券法。

武田通过投资直接或间接所持有公司均为独立的实体。在本新闻稿中，有时出于方便的目的，使用“武田”作为武田及其子公司的统称。同样，像“我们”（主语和宾语形式）和“我们的”这类词语也是子公司的统称或代表公司的员工。这些表述也被用于没有实际意义、不涉及某个特定的公司或某些公司的场合。

前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见，包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包含但不限于“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、“确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似表述或其否定形式。这类前瞻性声明基于对众多重要因素的假设，包括以下所提假设，它们可能会导致实际结果与前瞻性陈述中所表述或暗指的结果发生重大偏差：武田全球业务所面临的经济形势，包括日本、美国的宏观经济环境；竞争压力和发展情况；适用法律法规的变化；产品开发项目的成功或失败；监管当局的决策或做出决策的时机；利率和汇率的波动；有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问；包括新冠疫情在内的健康危机对武田及其客户和供应商的影响，包括武田运营所在国的外国政府，或对其业务其他方面的影响；已收购公司合并后整合举措的时机和影响；处置武田非核心运营资产的能力和时机；以及武田向美国证券交易委员会最近提交的Form 20-F年报和其他报告中所列其他因素，具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov。除非法律或证券交易所规则要求，武田没有任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述。历史业绩并不能代表未来业绩，而且本新闻稿中的武田业绩或声明并不能指代，也并非是武田对未来业绩的预估、预测、保证或推测。

附件

关于在日本将四款糖尿病药物转让给帝人制药株式会社的交易详情

武田药品工业株式会社（“武田”）今天决定将日本的四款2型糖尿病药品品牌组合（Nesina、Liovel、Inisync和Zafatek，统称为“被转让品牌”）的营销权转让给帝人制药株式会社（“帝人制药”），且最终还将转让与之相关的营销授权和资产（“资产转让”），并已与帝人株式会社（Tenjinn Limited, “帝人”）和帝人制药(Teijin Pharma)签署资产购买协议。

1. 资产转让的理由

此交易延续了武田优化其资产组合以实现增长的强劲势头，继续在胃肠病学、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学等重点业务领域发现并提供改变生活的治疗产品。被剥离的资产组合尽管可以解决患者的关键需求，但不属于武田全球长期增长所确定的核心业务领域。

武田计划利用出售所得的款项减少债务，加速去杠杆化，以实现在2021-2023财年内达到净债务/调整后EBITDA为2倍的目标。

武田继续保持资产剥离战略的势头，已超过其确定的剥离100亿美元非核心资产的目标。武田自2019年1月以来已宣布了12笔交易，总价值约达129亿美元。

2. 资产转让概述

(1) 最近财年转让品牌的销售情况

308亿日元（截至2020年3月31日的财年在日本的销售情况）

(2) 资产转让的价格

1330亿日元

* 价格包括产品库存的转让价格。资产转让的价格将根据资产转让完成之日的产品库存价值进行调整。

3. 关于资产转让的受让人帝人制药的概述

(1) 公司名称 帝人制药株式会社(Teijin Pharma Limited) (2) 地点 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585, Japan (3) 代表 总裁Ichiro Watanabe (4) 业务范围 医疗药品的研发、制造、销售和营销 (5) 资本 100亿日元（截至2020年3月31日） (6) 成立日期 2002年4月15日 (7) 净资产 525.07亿日元（截至2020年3月31日） (8) 总资产 1023.64亿日元（截至2020年3月31日） (9) 大股东及持股比例 帝人株式会社(Teijin Limited) 100% (10) 与武田的关系 资本关系 无 人员关系 无 业务关系 武田制药美国公司作为武田的一家合并子公司，在美国签署了ULORIC®许可协议，这是针对痛风及高尿酸血症患者的一款治疗产品 针对医药原料的交易。 武田的关联方 无

4. 时间表

(1) 董事会委托董事决定资产转让的日期 2021年2月26日 (2) 资产转让协议的执行日期 2021年2月26日 (3) 资产转让完成日期 2021年4月1日（计划）

5. 未来展望

武田预计在2021财年执行和完成资产转移后，预计可归属于公司所有者的所得税前报告利润和净利润分别增加约1300亿日元和900亿日元。由于出售资产是异常的非经常性收益，与持续经营无关，因此不会对核心营业利润或核心净利润产生影响。武田将在定于2021年5月公布的2020财年财务结果公告上公布2021财年全年综合财务预测。

6. 其他

此项资产出售将为武田的资产剥离计划提供支持，该计划的重点是优化资产组合，以符合全球长期增长战略，并为患者提供关键产品的不间断供应。

武田、帝人和帝人制药已签署生产和供应协议及分销协议，根据该协议，武田将继续生产并供应产品，并向帝人制药提供分销渠道。武田将暂时继续持有所转移品牌的营销授权，营销授权的转移时间将在稍后确定。资产转移不涉及武田员工的转移。

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