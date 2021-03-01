联想将成为2021红牛Illume Image Quest大赛主赞助商

北卡罗来纳州莫里斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球最大的极限运动摄影大赛“红牛Illume®”(Red Bull Illume®)将于2021年再度来袭，全球技术领导者联想™将成为其独家计算技术赞助商。大赛作为极限运动摄影作品的卓越展示平台，预计将再次收到来自世界各地的数万份参赛作品，包括一些创意性罕见的极限运动影像。在本次两年期合作关系确立后，联想将通过多种形式参与本次大赛，包括品牌广告投放和产品置入、线上和线下内容中的标识合并、决赛选手和获奖者奖品，以及将精彩绝伦的参赛影像用于宣传等。

通过更智能的技术，联想为所有人呈现更具包容性和令人鼓舞的世界，基于此，联想在今年赞助设立了“Best of Instagram”类别，并且向所有人开放。不同于大赛其他九大类别，联想Best of Instagram的决赛入围者和该类别获奖者将通过公众投票选出，而其他类别的获奖者则由全球50位摄影和数码专家组成的评审团选出。从2021年3月1日到7月31日，每月都会公布由内部评审团预先选择的各五张静态和动态照片，以供社区投票。每月的优胜作品将成为红牛2021 Illume Image Quest大赛正式入围作品；最终的网络投票将从这些入围作品中选出最佳静态照片和最佳动态照片，并成为联想Best of Instagram类别获奖作品。任何人都可以在Instagram上提交自己拍摄的动态或静态照片，只要以@redbullillume并#rbi21submission为标签即可参与角逐。

2021年红牛Illume Image Quest大赛总冠军将由国际评审团从所有类别的获奖作品中选出。大赛共设十个类别，旨在展现当今专业和业余内容创作者背后真实的生活方式和文化，以及他们对摄影技术的执着追求。每届大赛都会涌现出前所未有的新创意，而本届大赛也必定迎来众多极限运动影像内容创作方面突破性的新作品。

作为Red Bull Illume的官方获奖者，除了可获得应得的行业知名度外，其作品还将印制在巨大的灯箱上，参与全球巡展。获奖者还将获得奖品大礼包，内含奖杯和最新的联想产品，以助力更多的创意性自我表达。获奖作品将被收录在红牛Illume官方摄影集中，并按计划将于2021年11月举行的颁奖典礼上进行展示，红牛Illume Image Quest大赛创始人Ulrich Grill届时也将出席。

联想PC和智能设备全球消费者营销副总裁Matt Bereda表示：“联想很荣幸成为第六届红牛Illume Image Quest大赛赞助商，大赛将摄影师和内容创作者齐聚一堂，让他们充满勇气的作品不断激励着我们。我们观察到，我们的许多消费类PC、智能家居和平板电脑客户都是激情四溢的摄影爱好者。他们喜欢摄影和数字叙事，但并非所有人都是以摄影为职业的专业人士——他们只是喜欢捕捉和增强图像，与他人分享并将照片挂在墙上。如果说当下的疫情新常态对我们自身和我们的世界有所启发，那就是人类极富韧性，而我们的技术则极富适应性，通过共同的创意追求与他人建立有意义的联系是生活中真正重要的亮点。”

红牛Illume创始人Ulrich Grill表示：“红牛Illume大赛堪称极限运动摄影界的奥斯卡奖，联想能够赞助2021年的比赛，让我们倍感自豪。此项比赛旨在表彰制作独一无二图像的创造力和辛勤工作，而联想为内容创作者提供表达其独特想法所需要的工具。”

对变革性体验的不懈追求，以及使用创新技术来突破极限，这些相同点使红牛Illume和联想成为完美的合作搭档。意义深远的创新对于推动照片技术的发展及巩固图像捕捉作为一种艺术形式至关重要。同样，联想的创新技术也为数字创作者提供更好的照片管理和增强体验以及更智能的技术，使他们能够为更有创意的世界构建更大的图景——使消费产品、服务和软件解决方案更加适应现代内容创作者的独特需求。

本次大赛的参赛作品提交时间为2021年3月1日至7月31日。任何人都可以免费参加，并在redbullillume.com上参与投票。如需查看往届大赛的获奖图片，请点击此处访问图库。

关于联想

联想(Lenovo)(HKSE: 992)(ADR:LNVGY)是一家年收入高达500亿美元的《财富》世界500强公司，拥有63,000名员工，业务遍及全球180个市场。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们研发出众多世界级的创新技术，以建设一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化社会。联想致力于持续研究、设计与制造全球最完备的端到端智能设备与智能基础架构产品组合，引领和赋能智能化新时代的转型变革，为全球亿万消费者打造更好的体验和机遇，携手成就未来。如需了解更多公司信息，请访问https://www.lenovo.com，或在LinkedIn、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram和微博上关注我们，或者通过StoryHub获取联想最新动态。

关于红牛Illume

2021年第六届Image Quest大赛将汇集来自世界各地的摄影师和内容创作者的精彩作品。2019年，来自世界各国的数千名创作者提交了创纪录的59,551张照片。参赛作品提交时间段为2021年3月1日至7月31日，可在redbullillume.com和Instagram上进行参与。由50位照片编辑和数码专家组成的评审团将选出入围者、组别优胜者和总冠军，获奖结果将在2021年11月举行的颁奖典礼上揭晓。请在Instagram、Facebook、Twitter、YouTube和Pinterest上关注我们。

LENOVO是联想的商标。RED BULL ILLUME是Red Bull GmbH的商标。Instagram是Instagram, LLC的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2021，联想集团有限公司。

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