HUBUC與IDEMIA合作提供動態CVV MOTION CODE™卡以協助打擊詐騙

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--嵌入式金融服務提供者HUBUC宣佈推出以動態CVV加固技術MOTION CODE™為基礎的支付卡，用於歐洲的線上購物。CVV技術來自增強型身份識別領域的全球領導者IDEMIA。

HUBUC是創新的嵌入式金融服務提供者，從整合IDEMIA MOTION CODE™伺服器的單一平臺提供包括發卡在內的多種支付功能。根據該聯合專案，HUBUC可為客戶提供採用IDEMIA MOTION CODE™技術、具有高度安全性的支付卡。卡背面傳統印刷的3位數靜態CVV代碼將代之以微型螢幕，用於顯示週期性刷新的動態碼(CVV2)。

根據歐洲央行的最新資料，僅在2018年，歐洲無卡交易詐騙損失就達到14億歐元。*IDEMIA的動態技術讓被盜資料對於詐騙者而言變得毫無價值，因為安全碼會經常更新。

IDEMIA金融機構執行副總裁Amanda Gourbault表示：「我們很高興與HUBUC合作，為全球更多線上企業提供MOTION CODE™卡和驗證服務。IDEMIA不斷突破創新極限，在不影響安全性的前提下引進更好的支付體驗。我們的合作表示更多客戶和最終消費者將從我們的MOTION CODE™技術中受益。」

HUBUC共同創辦人Ignacio Javierre表示：「我們一直尋求將最新科技應用於我們的產品和服務，以加強客戶服務和使用者體驗。但同樣重要的是確保我們提供安全、可靠的解決方案來保護用戶免受詐騙，而與IDEMIA的合作將幫助我們大規模地達成這一目標。IDEMIA是銀行業首屈一指的創新企業，結合雙方的力量，我們可以為客戶提供更好的服務。這也將協助客戶獲得更多收入來源和提高顧客忠誠度。」

HUBUC是嵌入式金融服務提供者，讓客戶可進入其「隨插即用」市場，客戶可在該市場快速輕鬆地獲得一系列收款、存款和付款等金融服務，包括銀行帳戶、卡和開放式銀行功能。該公司是為了回應企業對新的金融服務（例如支付解決方案和白標卡）不斷成長的需求而成立，而據估計，企業可以藉由嵌入金融解決方案而使收入增加約2至5倍。**

- 完 -

編者註

*https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202008~521edb602b.en.html#toc1，2020年8月

**11:FS，《更好的銀行業務模式——嵌入式金融和成長之路》，2020年10月

關於HUBUC

HUBUC是嵌入式金融服務提供者，可讓企業透過單一平臺獲得所有服務，並能夠在數週內上線。

HUBUC使客戶能夠嵌入他們發展業務所需的金融服務，包括發卡、五分鐘開立銀行帳戶及54個國家的KYC流程、IBAN/VAN發行、匯款、外匯服務、動態支出控制和即時通知。

HUBUC還代表其業務合作夥伴進行全面的法規遵從和客戶導引複雜性管理。它可以在幾天之內導引客戶——大幅減少所需的額外時間和成本投資，並使他們能夠更快地將支付功能推向市場。

HUBUC目前與發卡機構Transact Payments Limited (TPL)合作，為其企業客戶提供實體卡。

欲瞭解更多資訊，請造訪press@hubuc.com

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身份識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供可信賴的環境，讓人民和消費者能夠在實體和網際空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅行）。

當今時代，確保身份安全至關重要。增強型身份識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。經由支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身份資訊的方式。身份資訊是我們最重要的資產之一，增強型身份識別技術可有效保護我們的身份安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身份識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上關注我們

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