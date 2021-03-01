史密斯探測為Phoenix Suns Arena提供X光檢測系統

馬里蘭州厄齊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--威脅檢測和安全篩檢技術的全球領導者史密斯探測(Smiths Detection)今天宣布，公司已獲得一份合約，將為Phoenix Suns Arena提供26套X光檢測系統。檢測系統將用於篩檢運送物以及所有進入球館人員的個人物品。

面積為100萬平方英尺的Phoenix Suns Arena是一個專業的體育和娛樂場所，可容納逾1.8萬人。該球館是鳳凰城太陽隊(Phoenix Suns)、鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)、亞利桑那響尾蛇隊(Arizona Rattlers)的主場，每年舉辦數百場賽事。引進X光篩檢解決方案可增強該球館的安全性，為進出人員增加一道保護屏障，使其免受武器和爆炸物等潛在威脅。該系統還將幫助攔截酒精和麻醉品等其他違禁物品。

除加強球館的安全性之外，X光檢測還能更加安全高效率地篩檢個人物品和運送物。該技術減少了人工安檢的次數，意味著觀眾可以更快進入球館。結合自動武器檢測和深度學習應用的下一代篩檢軟體iCMORE也將被用來幫助操作人員進行快速有效的篩檢。

史密斯探測總裁Shan Hood評論道：「史密斯探測的使命是讓世界變得更加安全。我們堅持不懈地開發先進技術，讓我們的客戶能夠擁有極具創新性的解決方案，以因應其獨特的安全挑戰。我們很高興能夠與鳳凰城太陽隊以及其他使用該球館的運動隊合作，讓球館變得更加安全。」

NBA在2020年發布了一項命令，要求採用X光檢測技術來篩檢進入球館的物品。

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是航空、港口和邊境、國防和城市安全市場的威脅檢測和篩檢技術的全球領導者。我們40多年在一線累積的經驗和歷史使我們能夠提供所需的解決方案，以保護社會免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學品和麻醉品的威脅和非法運輸。

我們的目標很簡單——為世界所依賴的安全、安心以及行動自由提供保障。

如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.smithsdetection.com/

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