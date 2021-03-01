史密斯探测为Phoenix Suns Arena提供X射线检测系统

马里兰州埃奇伍德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--威胁检测和安全筛查技术的全球领导者史密斯探测(Smiths Detection)今天宣布，公司已获得一份合同，将为Phoenix Suns Arena提供26套X射线检测系统。检测系统将用于筛查运送物以及所有进入球馆人员的个人物品。

面积为100万平方英尺的Phoenix Suns Arena是一个专业的体育和娱乐场所，可容纳逾1.8万人。该球馆是菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)、菲尼克斯水星队(Phoenix Mercury)、亚利桑那响尾蛇队(Arizona Rattlers)的主场，每年举办数百场赛事。引入X射线筛查解决方案可增强该球馆的安全性，为进出人员增加一道保护屏障，使其免受武器和爆炸物等潜在威胁。该系统还将帮助拦截酒精和麻醉品等其他违禁物品。

除加强球馆的安全性之外，X射线检测还能更加安全高效地筛查个人物品和运送物。该技术减少了人工安检的次数，意味着观众可以更快进入球馆。结合自动武器检测和深度学习应用的下一代筛查软件iCMORE也将被用来帮助操作人员进行快速有效的筛查。

史密斯探测总裁Shan Hood评论道：“史密斯探测的使命是让世界变得更加安全。我们坚持不懈地开发先进技术，让我们的客户能够拥有极具创新性的解决方案，以应对其独特的安全挑战。我们很高兴能够与菲尼克斯太阳队以及其他使用该球馆的运动队合作，让球馆变得更加安全。”

NBA在2020年发布了一项命令，要求采用X射线检测技术来筛查进入球馆的物品。

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关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空、港口和边境、国防和城市安全市场的威胁检测和筛查技术的全球领导者。我们40多年在一线积累的经验和历史使我们能够提供所需的解决方案，以保护社会免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学品和麻醉品的威胁和非法运输。

我们的目标很简单——为世界所依赖的安全、安心以及行动自由提供保障。

如需了解更多信息，请访问http://www.smithsdetection.com/

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