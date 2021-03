Ghost Kitchens s’associe à Walmart Canada Affin d’offrir un service de cueillette ou de livraison de repas unique à un plus grand nombre de Canadiens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Ghost Kitchen Brands (GKB) est heureuse d’annoncer qu’elle fait équipe avec Walmart Canada, son premier partenariat avec un détaillant à grande surface pour offrir des options, soit de cueillette soit de livraison de repas unique à un plus grand nombre de Canadiens. La première cuisine ‘’Ghost Kitchens’’ chez Walmart, est maintenant ouverte dans le Walmart de la 4e Avenue (St. Catharines, Ont) avec d’autres emplacements à Woodstock, Toronto, Lachenaie Qc, et Saint -Constant Qc, qui ouvriront dans les prochains mois.

Les clients peuvent dès lors commander des repas fraîchement préparés, en magasin et en ligne pour la cueillette sans contact ou la livraison (à partir d’une application tierce comme Uber Eats). Choisir parmi plus de 20 marques bien connues comme, Quiznos, The Cheesecake Factory Bakery, Pepe’s Perogies, Rocky’s Italian, Canadian Jerk, Slush Puppie, Monster Cupcakes, Saladworks, Beyond Meat, Amaya Indian Street Food, Taco del Mar, Lola’s Latin Food, Crêpe Delicious, Nescafé, Tazo, Red Bull, et Ben & Jerry’s, avec plus de grandes marques à venir. Tous les repas sont préparés dans une cuisine et disponibles sous forme de cueillette ou de livraison.

« Walmart Canada est un partenaire stratégique parfait pour nous alors que nous continuons d’innover et de réinventer l’industrie de la restauration avec notre concept de restaurant unique », a déclaré George Kottas, Fondateur et chef de la direction de GKB. « Nous sommes un concept et guichets uniques et nous reconnaissons la valeur de solutions abordables et pratiques pour nos clients. »

« Nous croyons en la stratégie et la vision de Ghost Kitchen, et nous sommes très heureux d’être le premier détaillant à faire équipe avec Ghost Kitchens », a déclaré Sam Hamam, directeur principal de licence chez Walmart Canada. « Nous sommes toujours à la recherche des moyens d’améliorer notre expérience d’achat à la clientèle avec un meilleur accès à des produits, services et marques abordables.»

La pandémie a permis à Ghost Kitchen Brands à prendre de l’expansion alors que les consommateurs canadiens sont à la recherche d’une intégration transparente de l’offre de restaurants, d’expériences sans contact, ainsi que du confort des marques de restaurants et de biens de consommation bien connus tous combinées en un seul endroit. Les activités allégées, et les technologies de pointe de l’entreprise lui permettent d’exploiter des dizaines de marques internationales sous une même bannière. « Notre objectif est d’ouvrir une cuisine ‘’Ghost Kitchens’’ tous les 12 km à travers le Canada et d’atteindre tous les Canadiens, dans tous les marchés urbains et ce en 30 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Marc Choy, président de GKB.

À propos de Ghost Kitchen Brands

Ghost Kitchen Brands s’est associé à des marques de restaurants célèbres, à des produits de consommation emblématiques et aux entreprises technologiques les plus innovantes pour créer le concept ‘’Ghost kitchen’’ le plus avancé et le plus évolutif. GKB a des emplacements partout au Canada qui mettent l’accent sur la livraison par des tiers, ainsi que sur les centres commerciaux intérieurs autonomes et les emplacements à grande surface où les sans contact et la cueillette sont essentiels. ‘’Ghost Kitchen’’ Brands approche les consommateurs quand, où, et comment ils veulent que leur mets favori soit offert. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.ghostkitchenbrands.com, ou les médias sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.