施耐德電氣選擇與Upflex合作，為員工提供靈活的工作場所

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最大的工作空間網絡Upflex Inc.宣佈，施耐德電氣公司已選擇該公司為施耐德在美國的數千名員工提供更靈活的工作體驗。該合作關係由Colliers促成，Colliers將與兩家公司密切合作，幫助施耐德電氣員工使用Upflex的服務。

施耐德電氣將利用Desk Memberships以及Upflex便捷的Hub and Spoke模式過渡至更靈活的工作空間。該解決方案將使施耐德電氣能夠在其重要市場維持集中的專用辦公室空間，同時也使其1萬多名美國員工中的一部分人能夠率先使用由2,139個美國共享工作空間組成的Upflex網絡。此外，Upflex和施耐德電氣正在探索新的合作方式，以使Upflex的客戶有機會利用施耐德電氣的EcoStruxure解決方案來創建智能辦公室，從而優化空間使用，降低設施成本，並且改善舒適度和員工體驗。

施耐德電氣商業建築總監Karen McClellan表示：「對於施耐德電氣團隊而言，這種合作關係不僅能讓員工的工作方式更靈活且更有生產力，還能為我們提供設計精良、設備完善的現代化辦公室空間，用以舉行會議、團隊活動等。Colliers與Upflex為我們帶來了絕佳的機會，因為他們瞭解我們對可持續發展的承諾，而且減少實體辦公室空間數量，轉而使用更靈活的共享工作空間解決方案，可進一步促進上述承諾的實現。」

自2021年開年以來，許多員工仍然處於遠距工作狀態，以預防COVID-19疫情的傳播，世界各地的辦公室不得不繼續保持關閉狀態。雖然雇主們可能會猶豫不決並擔憂生產力，但在絕大多數雇主(83%)和員工(71%)看來，疫情導致快速轉變為遠距工作模式是相當成功的。此外，根據預測，在疫情之後，辦公室上班和遠距工作的混合模式將會流行，因為雇主接受員工持續偏好靈活工作場所的心態。

Upflex聯合創始人兼行政總裁Christophe Garnier表示：「疫情期間，商業房地產是受衝擊最大的行業之一，因為企業和員工都重新考慮他們的工作地點。施耐德電氣選擇Upflex來為其在美國的工作場所靈活性策略提供設施，說明靈活和便利工作方式的必要性日益增加。除了辦公室空間之外，在我們的團隊成員如何真正利用其工作空間方面，Upflex還可以提供相關資料，這將確保施耐德有機會繼續推動工作場所的演變，從而使員工受益。」

根據Colliers的資料，美國市場辦公室吸納量（已佔用辦公室空間的變化）已從2019年的46.5MSF下降到2020年的-86.8MSF，這是有記錄以來最低的年度總量，顯示隨著員工們繼續選擇遠距工作，租戶需求明顯不足。此外，還有約十分之一初入職場的年輕人因疫情而搬家，顯示人口地理分佈的轉變，並表示企業將長期接受員工遠距工作。

Colliers International企業解決方案客戶管理副總裁Scott Moore表示：「我們已經與施耐德電氣合作一段時間，充分理解他們在業務和員工方面的需求。我們知道，Upflex所提供的靈活性將為施耐德電氣增添重大的價值。我們很高興能繼續發展與施耐德電氣及Upflex的合作，為施耐德電氣團隊帶來靈活的工作方式選擇。」

2020年5月，Upflex推出了Safe Spaces™計畫，該計畫旨在協助各種規模的企業在COVID-19疫情限制和封城解除後，在確保安全的情況下加速運作。在Upflex龐大的網絡中，獲得「安全」認證的共享工作空間地點均同意遵守CDC（美國國內工作空間）或世界衛生組織制定的準則（國際工作空間）。此外，Safe Space™計畫的合作夥伴均實行一系列嚴格的健康和安全措施，以保證共享工作空間社區的安全，包括與社交距離、個人衛生、個人防護裝備(PPE)、清潔和消毒、事故報告、食品和飲料以及工程控制相關的規定。

如欲瞭解Upflex如何協助各種規模的企業將「未來工作場所」從抽象概念轉變為可付諸執行之事實的更多資訊，請造訪https://www.upflex.com/、在Google Play或App Store下載應用程式，或者在Twitter和Instagram上關注Upflex。

關於UPFLEX

Upflex為團隊提供全球規模首屈一指的靈活辦公室市場。其全球網絡遍佈75個國家的1,600個城市，可提供5,500多個工作空間。我們幫助企業降低房地產成本，同時讓員工靈活而愉快地工作。Upflex由Christophe Garnier和Ginger Dhaliwal共同創立，專注於不斷變化的勞動力需求以及對環境產生積極影響。Upflex已完成410萬美元的種子輪融資，投資者為知名矽谷投資者Ecosystem Integrity Fund。Upflex已與Trees.org合作，為每一個使用其平臺預訂的辦公區種植一棵樹，而且已因最初的100家客戶而種植了1萬棵樹。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://upflex.com/並關注@UpflexAppGlobal。

關於施耐德電氣

施耐德電氣(Schneider Electric)的目標是幫助大家充分利用能源和資源，為人類在進步與可持續發展之間架起橋樑。我們稱之為“Life Is On”。我們的使命是成為您在可持續發展和效率方面的數碼合作夥伴。我們致力於推動數碼轉型，在整個生命週期內，整合世界領先的製程和能源科技，端點到雲端連接產品、控制項、軟件和服務，從而實現針對家居、建築物、數據中心、基礎設施和產業的綜合企業管理。我們是全球企業中本土化特徵極為顯著的公司。我們是開放標準和合作夥伴生態系統的宣導者，熱衷於宣揚有意義、包容和賦能的企業價值觀。

www.se.com

關於COLLIERS

Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI)是首屈一指的房地產專業服務和投資管理公司。我們的業務遍及68個國家，旗下超過1.5萬名積極進取的專業人員通力合作，為房產使用者、業主和投資者提供專業建議，以盡量擴大房地產的價值。我們經驗豐富的領導層擁有約40%的股權，在超過25年的時間裡，為股東帶來了近20%的複合年投資報酬率。2019年，公司收入超過30億美元（包括附屬公司在內則為35億美元），我們的投資管理部門管理著330億美元的資產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。