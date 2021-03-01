HUBUC与IDEMIA合作提供动态CVV MOTION CODE™卡以帮助打击欺诈

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--嵌入式金融服务提供商HUBUC宣布推出以动态CVV加固技术MOTION CODE™为基础的支付卡，用于欧洲的线上购物。CVV技术来自增强型身份识别领域的全球领导者IDEMIA。

HUBUC是一家创新的嵌入式金融服务提供商，通过集成IDEMIA MOTION CODE™服务器的单一平台提供包括发卡在内的多种支付功能。通过该联合项目，HUBUC可为客户提供基于IDEMIA MOTION CODE™技术、具有高度安全性的支付卡。卡背面传统印刷的3位数静态CVV代码将代之以微型屏幕，用于显示周期性刷新的动态码(CVV2)。

根据欧洲央行的最新数据，仅在2018年欧洲无卡交易欺诈损失就达到了14亿欧元。*IDEMIA的动态技术让被盗数据对于欺诈者而言变得毫无价值，因为安全码会经常更新。

IDEMIA金融机构执行副总裁Amanda Gourbault表示：“我们很高兴与HUBUC合作，为全球更多在线企业提供MOTION CODE™卡和验证服务。IDEMIA不断突破创新极限，在不影响安全性的前提下引入更好的支付体验。我们的合作意味着更多客户和最终消费者将从我们的MOTION CODE™技术中受益。”

HUBUC联合创始人Ignacio Javierre表示：“我们一直寻求将最新技术应用于我们的产品和服务，以增强客户服务和用户体验。但同样重要的是，需要确保我们提供安全、可靠的解决方案来保护用户免受欺诈，而与IDEMIA的合作将帮助我们大规模地实现这一目标。IDEMIA是银行业的领先创新企业，通过双方共同努力，我们可以为客户提供更好的服务。这也将帮助客户获得更多收入来源和提高客户忠诚度。”

HUBUC是一家让客户进入其“即插即用”市场的嵌入式金融服务提供商，客户可通过该市场快速轻松地获得一系列收款、存款和付款等金融服务，包括银行帐户、卡和开放式银行功能。该公司是为了响应企业对新的金融服务（例如支付解决方案和白标卡）不断增长的需求而成立，而据估计企业可以通过嵌入金融解决方案将收入提高约2至5倍。**

- 完 -

编者注

*https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202008~521edb602b.en.html#toc1，2020年8月

**11:FS，《更好的银行业务模式——嵌入式金融和增长之路》，2020年10月

关于HUBUC

HUBUC是一家嵌入式金融服务提供商，可让企业通过单个平台获取所有服务，并能够在数周内上线。

HUBUC使客户能够嵌入他们发展业务所需的金融服务，包括发卡、五分钟开立银行帐户及54个国家的KYC流程、IBAN/VAN发行、汇款、外汇服务、动态支出控制和实时通知。

HUBUC还代表其业务合作伙伴进行全面的合规性和客户导入复杂性管理。它可以在几天之内导入客户——大幅减少所需的额外时间和成本投资，并使他们能够更快地将支付功能推向市场。

HUBUC目前与发卡机构Transact Payments Limited (TPL)合作，为其企业客户提供实体卡。

欲了解更多信息，请访问press@hubuc.com

关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

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