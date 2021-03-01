Elliptic Labs与智能手机OEM新客户签署软件许可协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--近日Elliptic Labs与一家大型智能手机新客户签署了软件许可协议，目标在2021年销售1亿台设备。该客户选择Elliptic Labs的INNER BEAUTY®AI虚拟接近传感器来为其中端智能手机提供接近检测功能。Elliptic Labs将AI虚拟智能传感器交互平台引入其智能手机组件，并为OEM提供全新的功能，允许将无接触手势检测等功能纳入其未来的智能手机型号中。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士表示：“ 又一家大型智能手机OEM选择搭载Elliptic Labs的INNER BEAUTY®AI虚拟接近传感器，这表明Elliptic Labs具有强大的市场价值。制造商一直都在不断寻求更完美的传感器来为他们的设备添加更多的智能体验，而他们急需的便是选择更环保、更生态化的传感器。Elliptic Labs的纯软件解决方案取代了那些需要开采稀有矿物来打造的硬件传感器。此外，搭载我们的虚拟智能传感器可使设备具有更强的情境感知能力，OEM可以在用户不在附近时关闭设备，从而节省功率和排放。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标. 所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产.

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。