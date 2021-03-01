Andersen Global與Baptiste & Co. Law Firm合作加強加勒比海平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與合作公司Baptiste & Co. Law Firm將業務擴展到聖文森和格瑞納丁，以進一步加強其加勒比海平臺，並在該地區的南部邊緣擴大業務版圖。

Baptiste & Co. Law Firm成立於1986年，由擁有40多年經驗的執行合夥人René M. Baptiste創立。除了創辦這家公司，René的成就還包括：在聖文森和格瑞納丁、安地卡及巴布達、聖基茨和尼維斯獲得律師資格；在《國際金融雜誌》(International Finance)上發表文章；在聖文森和格瑞納丁當選兩屆國會議員和擔任內閣部長；並且擔任東加勒比海國家組織國會聯盟議長。此外，她還擁有超過50年的公共服務經驗，並因其在法律、國際金融、文化和政治方面的服務而被伊莉莎白二世女王陛下授予聖米迦勒及聖喬治指揮官的榮譽（三等勳章）。

Baptiste & Co.是提供全方位服務的律師事務所，專精的領域包括破產和無力償債、商法、合約、家庭法、財產法、房地產規劃、智慧財產權（商標）和房地產。這家總部位於京斯敦的公司為個人、公私營公司、信用合作社、銀行、保險公司和航運公司以及外國政府和國有企業提供法律諮詢和服務。此外，該事務所的律師團隊還為鄰近島嶼提供多司法管轄區服務，而且其地理位置具有戰略優勢，可在事務所執業區域的任何地區協助跨境服務。

René表示：「我們很高興與志同道合的人合作，他們理解並展示了透明度和獨立性的價值。本公司致力於提供超越客戶期望的全面、一流的解決方案。與Andersen Global的成員公司和合作公司合作，可強化我們在本地和國際層面為客戶提供綜效服務的能力。」

Andersen Global董事長兼執行長Mark Vorsatz補充道：「我們在加勒比海地區已經建立了強大的業務版圖，並將繼續增加我們在該地區平臺的廣度和深度。René和她的團隊對管理的精益求精、多年的經驗以及對本地和國際司法管轄區的深入瞭解，使之有別於市場上的其他公司。Baptiste & Co.的加入是我們在該地區策略的又一重要行動。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾255個地點發展業務。

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