Andersen Global与Baptiste & Co. Law Firm合作加强加勒比海平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与合作公司Baptiste & Co. Law Firm将业务扩展到圣文森特和格林纳丁斯，以进一步加强其加勒比海平台，并在该地区的南部边缘扩大业务覆盖范围。

Baptiste & Co. Law Firm成立于1986年，由拥有40多年经验的执行合伙人René M. Baptiste创立。除了创办这家公司，René的成就还包括在圣文森特和格林纳丁斯、安提瓜和巴布达、圣基茨和尼维斯获得律师资格；在《国际金融杂志》(International Finance)上发表文章；在圣文森特和格林纳丁斯担任两届当选国会议员和内阁部长；并担任东加勒比国家大会议长。此外，她还拥有超过50年的公共服务经验，并因其在法律、国际金融、文化和政治方面的服务而被伊丽莎白二世女王陛下授予圣米迦勒及圣乔治指挥官的荣誉（三等勋章）。

Baptiste & Co.是一家提供全方位服务的律师事务所，其专注的领域包括破产和无力偿债、商法、合同、家庭法、财产法、房地产规划、知识产权（商标）和房地产。这家总部位于金斯敦的公司为个人、公共和私营公司、信用合作社、银行、保险公司和航运公司以及外国政府和国有企业提供法律咨询和服务。此外，该事务所的律师团队还为邻近岛屿提供多司法管辖区服务，而且其地理位置具有战略优势，可在事务所执业区域的任何区域协助跨境服务。

René表示：“我们很高兴与志同道合的人合作，他们理解并展示了透明度和独立性的价值。我们公司致力于提供超越客户期望的全面、一流的解决方案。与Andersen Global的成员公司和合作公司合作，增强了我们在本地和国际层面为客户提供协同服务的能力。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们在加勒比海地区已经建立了强大的业务版图，并将继续增加我们在该地区平台的广度和深度。René和她的团队对管理的精益求精、多年的经验以及对本地和国际司法管辖区的深入了解，使之有别于市场上的其他公司。Baptiste & Co.的加入是我们在该地区战略的又一重要举措。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾255个地点开展业务。

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