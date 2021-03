EDGE dévoile la première famille de munitions intelligentes rôdeuses fabriquées aux EAU à l’occasion de l'IDEX 2021

EDGE launches QX range- its first family of multirotor loitering munitions (Photo: AETOSWire)

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--EDGE, un groupe de technologie de pointe des Émirats Arabes unis pour la défense et au-delà, lance aujourd'hui la gamme QX, sa première famille de munitions rôdeuses multi-rotor. De plus, les Shadow 50 et Shadow 25, le kit de munitions de vol à voile Rash 2, ainsi que de nouvelles variantes de la gamme RW24 - toutes conçues et fabriquées au cours de la première année d'activité de l'entreprise - ont été dévoilées le premier jour de l'Exposition et de la Conférence Internationale sur la défense (IDEX 2021), qui se déroule au Centre national des expositions d'Abou Dhabi jusqu'au 25 février.

Le lancement des véhicules aériens sans pilote électriques de 1ère classe a eu lieu au pavillon EDGE en présence de Son Excellence Faisal Al Bannai, PDG et Directeur général de EDGE et Ali Al Yafei, PDG de ADASI.

Son Excellence Faisal Al Bannai, PDG et Directeur général de EDGE, a déclaré : "À l'heure actuelle, la technologie des drones révolutionne notre monde avec le potentiel optimal des capacités sans pilote et autonomes qui reste à explorer davantage – non seulement dans le secteur militaire, mais également dans le secteur commercial".

Il a ajouté : "En lançant la première famille de drones intelligents rôdeuses fabriqués aux Émirats Arabes Unis, EDGE marque une étape importante en tant que catalyseur technologique clé, et ce en renforçant les capacités autonomes et l'intégration de l'IA au pays. Alors que l'avenir repose davantage sur des systèmes sans pilote qui offrent un degré plus élevé de flexibilité tactique, nous avons investi massivement pour accélérer les investissements en recherche et développement dans ces domaines, en offrant rapidement au marché des produits connexes".

La famille QX de munitions rôdeuses comprend quatre produits : QX-1, un micro-véhicule aérien sans pilote, QX-2, un mini véhicule aérien sans pilote, QX-3, un petit véhicule aérien sans pilote et QX-4, qui se caractérise par une impressionnantes aile fixe à décollage et atterrissage vertical. Les systèmes guidés avec précision utilisent des algorithmes IA sophistiqués pour cibler et frapper, avec une précision de 1 m ECP (erreur circulaire probable) – avec un objectif similaire aux munitions guidées par laser. Conçus pour être lancés dans n'importe quel environnement ou terrain, toute la famille QX des véhicules aériens sans pilote est légère, portable et dotés de capacités VTOL.

La deuxième gamme de munitions rôdeuses se compose de Shadow 50 et Shadow 25. Comme son nom l'indique, Shadow 50 peut transporter une charge utile de 50 kg - exactement le double de son homologue. Shadow 25 est un système à grande vitesse équipé d'un moteur à réaction et bénéficie d'un temps de réaction court. Offrant une frappe de haute précision contre des cibles fixes et des capacités de guidage avancées, ces véhicules aériens sans pilote tirent parti des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et peuvent voler à l'aide de systèmes de navigation vidéo dans un environnement non couvert par le GPS.

Également lancé le 1er jour d'IDEX, le Rash 2 est un kit de guidage à aile fixe pour mortiers et autres charges utiles conçues en interne, capable de planer en vol et de diriger des munitions vers des cibles au sol. Rash 2 est disponible en différentes tailles pour pouvoir s'adapter à des capacités, des portées, et une endurance variables. ADASI a obtenu un contrat de 55 millions de dirhams émiratis pour la fourniture de Rash 2 aux forces armées des Émirats Arabes Unis, ce qui marque la première commande du produit récemment lancé.

Trois nouveaux modèles à la gamme RW-24 ont également été lancés à temps pour IDEX 2021. Le nouveau RW-24 Seeker est équipé d'un autodirecteur thermique qui permet une plus grande précision d'engagement des cibles mobiles et une fonctionnalité renforcée dans les environnements non couverts par le GPS.

Les variantes RW-24 Extended Warhead et RW-24 Extended Range augmentent la capacité de la charge utile de 8 kg à 13 kg, permettant au drone de transporter du carburant supplémentaire ou d'augmenter la taille de l'ogive.

EDGE est un groupe de technologie avancée qui se classe parmi les 25 premiers fournisseurs militaires au monde.

EDGE est un groupe de technologie avancée créé pour développer des solutions agiles, audacieuses et révolutionnaires pour la défense et au-delà. Permettant un avenir sûr, il se consacre à la mise sur le marché de technologies et de services innovants avec plus de rapidité et d'efficacité. Regroupant plus de 25 entités et employant plus de 13 000 esprits brillants, il offre une expertise dans cinq domaines principaux : Plateformes et systèmes, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement et soutien aux missions. Basé à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, EDGE est un catalyseur du changement - prêt à révolutionner le secteur et à changer ses principes fondamentaux.

