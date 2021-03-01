仲至信息与Cornet Solutions签订日本经销合同

中国广州市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--物联网安全合规解决方案领导厂商仲至信息科技，已经与Cornet Solutions签订日本经销合同，Cornet成为仲至信息在日本地区的经销商，经销产品包括HERCULES SecFlow产品网络安全管理系统，以及SecDevice漏洞检测自动化工具。Cornet位于日本东京，通过扩大本地销售和工业物联网安全应用，强化仲至信息对终端用户的支持。

仲至信息总经理洪光钧表示：“仲至信息期望通过AI网络安全合规自动化，打造安全无虞的网络环境，协助制造商或品牌解决网络安全问题。Cornet在日本的版图，将使我们超越客户的期待。”Cornet Solutions业务经理Shuji Saito表示：“随着仲至信息产品纳入我们的产品组合，我们将在工业物联网安全领域提供更具价值的解决方案。”

HERCULES SecFlow产品网络安全管理系统，能从产品需求定义到设计、开发、测试的所有产品开发阶段，提供合适的网络安全解决方案，为客户实现安全、快速的软件开发流程。HERCULES SecDevice是一款针对联网产品设计的漏洞检测自动化工具，可以快速找出产品网络安全漏洞；并且已取得多国专利，并获得多项国际级网络信息安全大奖，包括“Info Security Products Guide 2020 Global Excellence Awards金奖”、“Cybersecurity Excellence Awards 2020金奖”、“InfoSec Awards Winners 2020”和“IT World Awards 2020 Grand”。为强化在日本的业务发展，仲至信息于2020年在东京设立了ONWARD SECURITY JAPAN K.K.。

关于仲至信息

仲至信息科技(Onward Security)是物联网安全合规解决方案的全球领导者，成立于2014年，除具备国际级的实验室外，更自主开发自动化AI网络安全评估产品，拥有多国专利与国际奖项，可帮助IoT/IIoT设备商、金融、医疗等行业客户取得网络安全认证，并发掘潜在的网络安全威胁与漏洞，保障重要信息或产品的安全，符合网络信息安全法规及产业标准的要求。如需了解更多信息，请访问本公司网站：https://www.onwardsecurity.com

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