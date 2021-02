Takeda vai vender quatro produtos de diabetes no Japão para a Teijin Pharma Limited

OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) anunciou hoje que celebrou um acordo para transferir os ativos, direitos de marketing e, eventualmente, autorização de marketing associada a um portfólio de produtos não essenciais selecionados no Japão para a Teijin Pharma Limited ("Teijin Pharma"), uma empresa farmacêutica com sede em Tóquio, por 133 bilhões de ienes, sujeito às condições legais e regulamentares habituais de fechamento.

O portfólio a ser alienado para a Teijin Pharma é composto por quatro produtos não essenciais para diabetes tipo 2 (Nesina®, Liovel®, Inisync® e Zafatek®) vendidos no Japão, que geraram vendas totais de aproximadamente 30,8 bilhões de ienes no ano fiscal de 2019. Embora os produtos incluídos na transferência de ativos continuem a desempenhar papéis importantes no atendimento às necessidades dos pacientes no país, eles estão fora das áreas de negócios escolhidas pela Takeda - Gastroenterologia (GI), Doenças Raras, Terapias Derivadas do Plasma, Oncologia e Neurociência - essenciais para sua estratégia de crescimento global de longo prazo.

“A transação de hoje nos permite aprimorar nosso foco no Japão no desenvolvimento e entrega de produtos altamente inovadores dentro das cinco principais áreas de negócios da Takeda”, disse Masato Iwasaki, presidente da unidade de negócios farmacêutica da Takeda no Japão. “Esperamos manter nossa colaboração contínua com a Teijin Pharma à medida que continuamos a fabricar e fornecer esses valiosos produtos em seu nome, e fazer contribuições ainda maiores para o nosso propósito de alcançar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante para as pessoas no Japão e ao redor do mundo”.

Costa Saroukos, diretor financeiro da Takeda, disse: “Este anúncio se baseia na execução contínua dos compromissos operacionais e financeiros da Takeda de otimizar nosso portfólio para o crescimento e pagar dívidas de longo prazo, ao mesmo tempo em que oferece tratamentos transformadores para pacientes em todo o mundo. Com experiência de longa data em diabetes tipo 2, estamos confiantes de que Teijin Pharma é o parceiro certo para maximizar o valor desses produtos confiáveis ​​e garantir o acesso ininterrupto dos pacientes no Japão”.

A Takeda pretende usar os resultados da venda para reduzir sua dívida e acelerar a desalavancagem em direção à sua meta de 2x dívida líquida/EBITDA ajustado entre os anos fiscais 2021 a 2023.

A Takeda manteve o ímpeto em sua estratégia de desinvestimento e excedeu sua meta de desinvestimento de ativos não essenciais de US$ 10 bilhões. Incluindo esta transação, a Takeda anunciou 12 acordos desde janeiro de 2019, por um valor agregado total de até aproximadamente US$ 12,9 bilhões.

Para os detalhes da transação, consulte o anexo abaixo.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502) (NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos de transformação de vida, guiada por nosso compromisso com os pacientes, nossos funcionários e o planeta. A Takeda concentra suas iniciativas de P&D em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras e hematologia, neurociência e gastroenterologia (GI). Também realizamos investimentos de P&D direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D colaborativo e capacidades para criar uma linha de produtos robusta de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistência à saúde em mais de 80 países. Para obter mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para os fins deste comunicado, “comunicado à imprensa” se refere a este documento, qualquer apresentação verbal, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou verbal discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (inclusive instruções verbais e qualquer pergunta e resposta em conexão ao referido comunicado) não tem a finalidade e não constitui, representa, ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, ou aquisição, subscrição, troca, venda ou alienação de títulos ou solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deve ser realizada nos Estados Unidos, exceto de acordo com o registro sob a Lei de Títulos Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos, conforme alteração, ou de acordo com uma respectiva isenção. Este comunicado à imprensa está sendo oferecido (juntamente com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de ser utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra qualquer transação). Não conformidade com essas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários aplicável.

As empresas em que a Takeda direta ou indiretamente tenha investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, o termo “Takeda” é algumas vezes usado por conveniência onde forem feitas referências à Takeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras “nós”, “nosso/nossa” e “nossos/nossas” são também usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a quem trabalha para elas. Essas expressões são também usadas onde não houver uma finalidade útil na identificação da empresa ou das empresas em particular.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como “metas”, “planos”, “acredita”, “espera”, “continua”, “visa”, “pretende”, “garante”, verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, “antecipa” “estima”, “projeta” ou expressões semelhantes ou negativas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento(s); e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho anterior não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos de, e não constituem uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Anexo

Detalhes da transação de transferência de quatro medicamentos para diabetes no Japão para a Teijin Pharma Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") decidiu hoje transferir seus direitos de marketing e, eventualmente, autorização de comercialização e ativos relacionados a eles associados a um portfólio de quatro marcas de medicamentos para diabetes tipo 2 no Japão (Nesina, Liovel, Inisync e Zafatek , e coletivamente, as “Marcas Transferidas”) (a “Transferência de Ativos”), para Teijin Pharma Limited (“Teijin Pharma”), e celebrou um contrato de compra de ativos com Teijin Limited (“Teijin”) e Teijin Pharma.

1. Justificativa para a transferência de ativos

A transação dá continuidade ao forte impulso da Takeda em direção à otimização de seu portfólio para crescimento, descobrindo e proporcionando tratamentos transformadores de vida em suas principais áreas de negócios de Gastroenterologia, Doenças Raras, Terapias Derivadas do Plasma, Oncologia e Neurociência. O portfólio alienado, embora atenda às principais necessidades dos pacientes, está fora das áreas de negócios que a Takeda designou como o núcleo de seu crescimento global de longo prazo.

A Takeda pretende usar os resultados da venda para reduzir sua dívida e acelerar a desalavancagem em direção à sua meta de 2x dívida líquida/EBITDA ajustado entre os anos fiscais 2021 a 2023.

A Takeda manteve o ímpeto em sua estratégia de desinvestimento e excedeu sua meta de desinvestimento de ativos não essenciais de US$ 10 bilhões, anunciando 12 acordos desde janeiro de 2019, por um valor agregado total de aproximadamente US$ 12,9 bilhões.

2. Visão geral da transferência de ativos

(1) Vendas das Marcas Transferidas no último ano fiscal

30,8 bilhões de ienes (vendas no Japão no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020)

(2) Preço da Transferência de Ativos

133 bilhões de ienes

* O valor inclui o preço de transferência do estoque de produtos. O preço da Transferência de Ativos será ajustado com base no valor do estoque do produto na data de conclusão da Transferência de Ativos.

3. Visão geral da Teijin Pharma, cessionária da transferência de ativos

(1) Nome da empresa Teijin Pharma Limited (2) Localização 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585, Japão (3) Representante Ichiro Watanabe, presidente (4) Âmbito do negócio Pesquisa e desenvolvimento, fabricação, vendas e marketing de medicamentos (5) Capital 10 bilhões de ienes (em 31 de março de 2020) (6) Data estabelecida 15 de abril de 2002 (7) Ativos líquidos 52 milhões e 507 mil ienes (em 31 de março de 2020) (8) Total de ativos 102 milhões e 364 mil ienes (em 31 de março de 2020) (9) Principais acionistas e

proporção de

ações detidas Teijin Limited 100% (10) Relações com

Takeda Relações de capital Nenhum Relações de pessoal Nenhum Relações comerciais A Takeda Pharmaceuticals USA Inc., uma subsidiária consolidada da Takeda, assinou um acordo de licença para ULORIC®, um tratamento para hiperuricemia em pacientes com gota, nos EUA. Existe uma transação de matérias-primas farmacêuticas. Parte relacionada da Takeda Nenhum

4. Cronograma

(1) Data da decisão sobre a Transferência de Ativos pela diretoria

delegada pelo conselho de administração 26 de fevereiro de 2021 (2) Data de assinatura do contrato de transferência de ativos 26 de fevereiro de 2021 (3) Data de conclusão da Transferência de Ativos 1 de abril de 2021 (programado)

5. Perspectiva futura

Quando a transferência de ativos for executada e concluída no ano fiscal de 2021, a Takeda prevê que o lucro reportado antes do imposto de renda e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa aumentará em aproximadamente 130 bilhões de ienes e 90 bilhões de ienes, respectivamente. Uma vez que o ganho na venda de ativos é incomum, não recorrente e não relacionado às operações em andamento, não haverá impacto no Lucro Operacional Central ou Lucro Líquido Central. A Takeda anunciará sua previsão para as finanças consolidadas do ano inteiro para o ano fiscal de 2021 no anúncio dos resultados financeiros do ano fiscal de 2020 agendado para maio de 2021.

6. Outros

A Venda de Ativos apoia o programa de alienação da Takeda, que se concentra na otimização de seu portfólio para se alinhar com sua estratégia de crescimento global de longo prazo e fornecer acesso e fornecimento ininterrupto de produtos essenciais aos pacientes.

A Takeda, a Teijin e a Teijin Pharma firmaram um contrato de fabricação e fornecimento e um contrato de distribuição, segundo o qual a Takeda continuará a fabricar, fornecer e disponibilizar o canal de distribuição para a Teijin Pharma. A Takeda irá, por enquanto, continuar a deter as autorizações de comercialização das Marcas Transferidas e o prazo da transferência das autorizações de comercialização será determinado posteriormente. A Transferência de Ativos não envolve a transferência de funcionários da Takeda.

