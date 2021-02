CGTN : À quoi aspirent des générations de communistes chinois ?

CGTN: What Are Generations of Chinese Communists Striving For?

« L'aspiration originelle et la mission des communistes chinois est de rechercher le bonheur du peuple chinois et le renouveau de la nation chinoise », a déclaré le secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping, dans son rapport adressé au 19e Congrès national du PCC en octobre 2017.

« Cette aspiration fondatrice, cette mission, est ce qui inspire les communistes chinois à progresser », a déclaré Xi.

Autodiscipline, désintéressement

En mars 2018, Xi, qui est également le président chinois, a expliqué plus en détail la cause défendue par le PCC en citant un ancien poème : « Une personne vertueuse est aussi perspicace qu'un miroir clair accroché haut, une personne désintéressée est comme une bougie allumée qui offre toute sa lumière aux autres ».

Il a emprunté cette citation lors d'un symposium pour commémorer le 120e anniversaire du regretté Premier ministre Zhou Enlai (1898-1976), qui a rejoint le PCC en 1921, année de la fondation du Parti.

« Le caractère noble du camarade Zhou Enlai, qui a poursuivi avec désintéressement une juste cause pour le bien commun tout au long de sa vie, s'inscrit de façon éclatante dans la vertu traditionnelle de la nation chinoise et les bonnes qualités morales des communistes chinois, et gagnera à jamais le respect des générations futures », a déclaré Xi.

Ces commentaires « visaient non seulement à rappeler le caractère noble de Zhou empreint d'autodiscipline, de droiture, d'honnêteté et de désintéressement, mais aussi à encourager les communistes d'aujourd'hui à rester fidèles aux aspirations originelles du Parti et à assumer leurs responsabilités », a déclaré Meng Man, professeur d'histoire à l'Université Minzu de Chine.

Nouveaux défis, même aspiration

Le nombre de membres du PCC a dépassé les 90 millions, et la Chine est devenue une nation beaucoup plus forte qu'il y a 100 ans ou que pendant les premières décennies de la République populaire de Chine, mais l'aspiration des communistes chinois reste inchangée.

« Répondre au souhait du peuple d'avoir une vie heureuse, voilà notre mission », a déclaré Xi lors d'une rencontre avec la presse après avoir été élu secrétaire général du Comité central du PCC en novembre 2012.

Trois ans plus tard, le communiqué de la cinquième session plénière du 18e Comité central du PCC a mis en évidence une philosophie de développement axée sur le peuple, en soulignant que le développement de la Chine doit se faire pour le peuple et par le peuple, et que ses fruits doivent être partagés entre tous.

Ce concept a de nouveau été souligné dans les propositions du Comité central du PCC à l'occasion de la formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025) du développement économique et social national et des objectifs à long terme jusqu'en 2035, qui appellent à l'effort afin de promouvoir une prospérité commune pour tous.

Ces dernières années, la Chine s'est efforcée de construire une société modérément prospère à tous égards et de poursuivre un développement plus équilibré. Les membres du PCC ont joué un rôle de premier plan dans une campagne nationale de lutte contre la pauvreté pour s'assurer que personne ne soit oublié.

Au cours des huit dernières années, plus de trois millions de fonctionnaires du secteur public ont été envoyés de villes en villages pour lutter en première ligne contre la pauvreté, un combat où plus de 1 800 personnes on perdu la vie, a déclaré Xi jeudi après avoir annoncé la « victoire complète » du pays dans sa volonté d'éradiquer la pauvreté absolue.

Pour prioriser la vie et la santé des gens, la Chine a pris des mesures strictes pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et elle est parvenue à contenir efficacement le virus grâce aux efforts et aux sacrifices de gens venant de tous les horizons, en particulier les membres du PCC.

Plus de 39 millions de membres du PCC ont combattu le virus en première ligne, et plus de 13 millions ont offert leurs services. Près de 400 membres du PCC ont défendu la vie et la sécurité d'autrui au prix de la leur.

Lorsque de nombreuses régions du pays ont été confrontées à de graves inondations l'été dernier, le Département de l'organisation du Comité central du PCC a publié une circulaire pour appeler les entreprises et les membres du PCC au niveau primaire à assumer pleinement leur rôle pour le contrôle des inondations et l'organisation des secours, en les exhortant à assurer la sécurité de la vie et des biens des personnes.

Alors que la Chine se lance dans une nouvelle aventure pour construire de bout en bout un pays socialiste moderne, les communistes chinois d'aujourd'hui - qui placent les intérêts du peuple et de la nation au-dessus des leurs - se préparent à assumer leurs responsabilités comme l'ont fait les générations précédentes.

Article original : https://news.cgtn.com/news/2021-02-27/What-are-generations-of-Chinese-Communists-striving-for--YdM2IOWzO8/index.html

